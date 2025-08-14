Україна отримала вже $1,5 млрд в рамках програми PURL — Finance.ua

Україна отримала вже $1,5 млрд в рамках програми PURL Сьогодні 18:04 — Казна та Політика

Україна отримала вже $1,5 млрд в рамках програми PURL

Нідерланди, Данія, Норвегія, Швеція та Німеччина надали Україні $1,5 млрд на оборонні потреби в межах ініціативи PURL.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

«Наша нова ініціатива з оборонної підтримки PURL, реалізована спільно з партнерами, вже дає відчутні результати. На сьогодні ми вже маємо 1,5 мільярда доларів», — написав він.

Глава держави зазначив, що завдяки ініціативі НАТО Prioritised Ukraine Requirements List країни-члени НАТО можуть співпрацювати для закупівлі виготовленої в США зброї для України.

«Це механізм, який справді зміцнює нашу оборону», — наголосив Зеленський.

На сьогодні Нідерланди внесли 500 млн доларів, спільний внесок Данії, Норвегії та Швеції сягнув 500 млн доларів, а вчора Німеччина додала ще 500 млн доларів. Український лідер подякував Берліну за цей внесок.

«Продовжуємо обговорення з іншими країнами. Кожен внесок у межах PURL — це прямі інвестиції в нашу здатність захищати життя наших людей і наближати достойний мир», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, США та НАТО створили новий механізм підтримки України — Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Завдяки новому механізму країни-члени Альянсу та партнери отримали можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески.

Нідерланди взяли на себе фінансування першого пакета допомоги на суму 500 млн євро.

