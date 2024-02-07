Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки — Finance.ua
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Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки

Казна та Політика
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Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки
Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки
Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки та затвердив операційний план її реалізації у 2024 — 2025 роках.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Важливим напрямом розвитку системи публічних закупівель є підвищення оперативної ефективності процесу закупівель, гармонізація нашого законодавства з директивами ЄС, підвищення професіоналізації закупівель, запровадження інструментів сталого розвитку», — заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.
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Також Стратегія передбачає розширення повноважень контролю за державними фінансами, а також удосконалення електронних аналітичних інструментів, які дозволять підвищити ефективність відбору ризикових закупівель для здійснення їх моніторингу.
Свириденко додала, що в суспільства та влади має бути вільний доступ до інформації про товари, роботи та послуги, які закуповуються замовниками за рахунок відповідних бюджетів. Такі можливості сприятимуть прозорому моніторингу здійснення публічних закупівель.
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Прийнята Стратегія спрямована на подальшу гармонізацію законодавства України та Європейського Союзу.
Документ визначає сім стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:
  • гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС;
  • розвиток інституційної структури публічних закупівель;
  • реалізація проектів відбудови України;
  • професіоналізація публічних закупівель;
  • розвиток електронної системи закупівель;
  • залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;
  • міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.

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За матеріалами:
Finance.ua
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