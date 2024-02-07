Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки Сьогодні 09:46 — Казна та Політика

Кабмін схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки

Кабінет Міністрів схвалив Стратегію розвитку системи публічних закупівель на 2024 — 2026 роки та затвердив операційний план її реалізації у 2024 — 2025 роках.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Важливим напрямом розвитку системи публічних закупівель є підвищення оперативної ефективності процесу закупівель, гармонізація нашого законодавства з директивами ЄС, підвищення професіоналізації закупівель, запровадження інструментів сталого розвитку», — заявила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Читайте також Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року

Також Стратегія передбачає розширення повноважень контролю за державними фінансами, а також удосконалення електронних аналітичних інструментів, які дозволять підвищити ефективність відбору ризикових закупівель для здійснення їх моніторингу.

Свириденко додала, що в суспільства та влади має бути вільний доступ до інформації про товари, роботи та послуги, які закуповуються замовниками за рахунок відповідних бюджетів. Такі можливості сприятимуть прозорому моніторингу здійснення публічних закупівель.

Прийнята Стратегія спрямована на подальшу гармонізацію законодавства України та Європейського Союзу.

Документ визначає сім стратегічних цілей реформування системи публічних закупівель:

гармонізація законодавства України у сфері публічних закупівель з відповідними Директивами ЄС;

розвиток інституційної структури публічних закупівель;

реалізація проектів відбудови України;

професіоналізація публічних закупівель;

розвиток електронної системи закупівель;

залучення громадянського суспільства до розвитку сфери публічних закупівель;

міжнародне співробітництво у сфері публічних закупівель.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.