Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року — Finance.ua

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Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року

Казна та Політика
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Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року
Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року
Кабінет міністрів України напрацював низку проєктів нормативних документів щодо підтримки інноваційної діяльності в Україні.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.
«Уряд працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року», — поінформував він.
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За його словами, стратегія базується на трьох принципах, серед яких розвиток української екосистеми інновацій.
Шмигаль уточнив, що йдеться про створення умов для вільного виникнення і циркуляції ідей, допомогу науково-дослідницьким інституціям, інноваційним стартапам та технологічним компаніям.
Очільник уряду повідомив, що другим принципом стратегії є «багатостороння державна політика підтримки інновацій: від дерегуляції до національних програм».
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Третім пріоритетом є стимулювання інновацій та розвиток технологій, які вирішують актуальні проблеми сучасності та майбутнього.
Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд вже напрацював низку проєктів нормативних документів щодо підтримки інноваційної діяльності в Україні.
«Головне — зняти бюрократичні перепони, які сковують ініціативу. Створити конкурентний ринок, де кожен, хто має талант і хист, зможе реалізувати свій бізнес-проєкт та зробити внесок в економічне зростання», — наголосив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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