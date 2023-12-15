Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року — Finance.ua

Кабмін працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року
Кабінет міністрів України напрацював низку проєктів нормативних документів щодо підтримки інноваційної діяльності в Україні.
Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Фейсбуці.
«Уряд працює над Стратегією інноваційного розвитку України до 2030 року», — поінформував він.
За його словами, стратегія базується на трьох принципах, серед яких розвиток української екосистеми інновацій.
Шмигаль уточнив, що йдеться про створення умов для вільного виникнення і циркуляції ідей, допомогу науково-дослідницьким інституціям, інноваційним стартапам та технологічним компаніям.
Очільник уряду повідомив, що другим принципом стратегії є «багатостороння державна політика підтримки інновацій: від дерегуляції до національних програм».
Третім пріоритетом є стимулювання інновацій та розвиток технологій, які вирішують актуальні проблеми сучасності та майбутнього.
Прем'єр-міністр підкреслив, що уряд вже напрацював низку проєктів нормативних документів щодо підтримки інноваційної діяльності в Україні.
«Головне — зняти бюрократичні перепони, які сковують ініціативу. Створити конкурентний ринок, де кожен, хто має талант і хист, зможе реалізувати свій бізнес-проєкт та зробити внесок в економічне зростання», — наголосив він.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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