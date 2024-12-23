Трамп анонсував «найбільшу депортацію в історії США» з першого дня на посаді — Finance.ua

Трамп анонсував «найбільшу депортацію в історії США» з першого дня на посаді Сьогодні 17:40 — Світ

Трамп анонсував «найбільшу депортацію в історії США» з першого дня на посаді

Новообраний президент США Дональд Трамп пообіцяв розпочати «найбільшу операцію з депортації в історії Америки» одразу після вступу на посаду 20 січня 2025 року.

Про це він заявив під час виступу на конференції Turning Point Action’s AmericaFest в Аризоні, повідомляє New York Post.

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Трамп наголосив, що першочерговим завданням стане закриття кордонів для незаконних мігрантів і припинення масового вторгнення в країну. Він також анонсував масштабну депортаційну операцію, яка перевершить за масштабами навіть операцію президента Дуайта Ейзенхауера.

«У перший день на посаді я підпишу серію історичних указів, які закриють наші кордони для незаконних мігрантів», — заявив Трамп.

Протягом своєї передвиборної кампанії Трамп неодноразово обіцяв боротися з нелегальною імміграцією, і вказав на Тома Хомана як на свого майбутнього керівника з питань безпеки кордонів.

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Нагадаємо, нещодавно повiдомлялось, що обраний президент США Дональд Трамп готує понад 25 виконавчих указів, які планує підписати у перший день свого другого терміну 20 січня.

Також обраний президент США Дональд Трамп у суботу, 21 грудня, анонсував низку важливих призначень, серед яких — новий очільник Федерального управління залізниць (FRA), високопосадовці Міністерства юстиції та дипломати.

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