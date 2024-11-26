Трамп обіцяє в перший день президентства підняти тарифи на товари з Китаю, Мексики й Канади — Finance.ua

Трамп обіцяє в перший день президентства підняти тарифи на товари з Китаю, Мексики й Канади Сьогодні 10:33 — Світ

Трамп обіцяє в перший день президентства підняти тарифи на товари з Китаю, Мексики й Канади

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що підвищить тарифи на товари з Мексики, Канади й Китаю вже в перший день перебування в Білому домі.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, це стане відповіддю на нелегальну імміграцію з цих країн та наркотики, що проникають через кордон.

«20 січня, як один з моїх перших указів, я підпишу всі необхідні документи, щоб стягувати з Мексики й Канади 25% мита на всі товари, що надходять до Сполучених Штатів, попри безглузді відкриті кордони, — повідомив обраний президент. — Цей тариф діятиме, доки наркотики та всі нелегали не припинять вторгнення в нашу країну!»

На переконання Трампа, і Мексика, і Канада можуть «легко розв’язати цю давно назрілу проблему».

Крім того, Штати стягуватимуть додаткове мито в розмірі 10% - понад будь-які інші тарифи — на всі китайські товари, що ввозяться до країни. «Я мав багато розмов з Китаєм про величезну кількість наркотиків, які надходять до Сполучених Штатів, але безрезультатно, — заявив Трамп.

За його словами, китайські посадовці обіцяли йому запровадити найвищу міру покарання — смертну кару — для всіх наркодилерів, яких спіймають на цьому, «але ніколи не дотримувалися» своїх слів.

Раніше Трамп обіцяв підвищити тарифи на 60% на всі китайські товари, а також запровадити загальне мито в 10% або 20% на весь інший імпорт до США.

Як повідомлялося, інавгурація обраного президента США відбудеться 20 січня 2025 року.

Укрінформ За матеріалами:

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