Трамп обвалить валюти країн, що розвиваються, — Bank of America Сьогодні 16:45 — Валюта

Інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Дональда Трампа, вважають стратеги Bank of America. Вони прогнозують падіння валют ринків, що розвиваються, на 5% у першій половині 2025 року і розпродаж суверенних облігацій.

Про це повідомляє Bloomberg

Стратеги BofA на чолі з Девідом Хонером очікують, що основний удар припаде на китайський юань, оскільки китайська валюта знизиться до 7,6 за долар у першій половині наступного року, якщо нова адміністрація США введе 40% мита на китайські товари. Більш вагомий 60%-вий збір означатиме, що юань коштуватиме 8 за долар порівняно з поточним рівнем близько 7,24, додають вони.

Це позначиться на інших активах ринків, що розвиваються, зазначив Хонер. У той час як валюти країн, що розвиваються, можуть впасти на 5%, нижчі ціни на нафту можуть чинити тиск на високоприбутковий суверенний борг, розширюючи спреди на цілих 100 базисних пунктів, передбачає він. Як і в торговельній війні 2018 року, «має статися відтік капіталу з країн, що розвиваються, і вища премія за ризик».

«Ринки не тільки благодушно ставляться до розміру мит, а й до їх побічних ефектів для світового зростання та можливості спровокувати жорстку посадку», — написав Хаунер, зазначивши, що нові мита набудуть чинності в той час, коли економічна активність і так набагато слабша, ніж у 2018 році.

Індекс MSCI для валют ринків, що розвиваються, ослаб приблизно на 1% з того часу, як Трамп домігся свого повернення в Білий дім на тлі побоювань додаткових торгових мит і ознак ескалації російсько-української війни. Найбільше постраждали східноєвропейські валюти.

Якщо торгова війна буде розвиватися, то, на думку BofA, може виникнути можливість купівлі в деяких активах ринків, що розвиваються, яка очікує піку долара в першому кварталі. Однак на даний момент стратеги рекомендують купувати долар проти валют ринків, що розвиваються, особливо проти юаня і південноафриканського ренду. Їм також подобаються місцеві облігації Бразилії, Угорщини, Польщі та Туреччини, але вони радять дочекатися піку долара на початку 2025 року.

Нагадаємо, долар зростає до основних світових валют уже вісім тижнів поспіль. Євро впав до долара до дворічного мінімуму 1,03, оскільки Трамп планує запровадити мито на імпортні товари. Інвестори не виключають, що курс євро/долар впаде до паритету.

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