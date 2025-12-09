На Київщині відновили шість пошкоджених багатоповерхівок, де тепло навіть без опалення Сьогодні 14:23 — Нерухомість

У Бородянці, яка у 2022 році стала одним із найбільш постраждалих населених пунктів, вже повернуто до життя понад 600 з 825 пошкоджених об’єктів.

У Бородянці Київської області завершили капітальний ремонт ще шести багатоквартирних будинків, які не були зруйновані під час окупації, але потребували оновлення. Йдеться про будинки на вулицях Київській, Ліни Костенко та Миру, в яких мешкатимуть близько 180 родин.

Це частина експериментального проєкту з комплексного відновлення селища, яке у 2022 році стало одним із найбільш постраждалих.

Будинки не лише відремонтовані, а й осучаснені відповідно до нинішніх стандартів енергоефективності, зазначив очільник КОВА Микола Калашник.

Утеплено фасади, відремонтовано покрівлю, замінено вікна і двері у місцях загального користування. На дахах встановлено сонячні панелі, а в під’їздах — датчики руху для внутрішнього освітлення.

Мешканці вже відзначають: у квартирах тепло навіть без опалення. Це результат впровадження рішень, які зменшують споживання ресурсів і витрати на комуналку. Інфраструктура також адаптована для маломобільних груп, що дозволяє створювати справді комфортне середовище.

На прибудинкових територіях з’явилися нові простори для дозвілля. Облаштовано ігрові, дитячі та спортивні майданчики, враховано потреби найменших мешканців. Також встановлено підземні та наземні сортувальні сміттєзбірники.

