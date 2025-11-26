НАБУ має дві версії, звідки взялися пачки готівки у справі «Мідас» Сьогодні 09:49 — Кримінал

НАБУ має дві версії, звідки взялися пачки готівки у справі «Мідас»

Пачки готівки могли потрапити до зловмисників або контрабандою, або просто з банківського сховища. При цьому великі суми готівкових коштів потрапили до офісу злочинної організації «Мідаса», попри всі банківські регуляції.

Про це під час засідання комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики заявив голова НАБУ Семен Кривонос.

«Ви бачили ті купи готівкових коштів. Є два шляхи потрапляння грошей — або контрабандою, або з банківського сховища. Всупереч банківським регуляціям, вони потрапили до цього офісу злочинної організації», — зазначає очільник НАБУ.

Він висловив сумніви, що настільки масштабну корупційну оборудку можна було ретельно приховувати від контролюючих органів.

«Функціонування такого величезного офісу легалізації злочинних доходів не могло бути непоміченим ні банківським моніторингом, ні службою фінансового моніторингу», — каже Кривонос.

За його словами, навіть зараз деякі державні установи працюють занадто повільно та можуть гальмувати слідчі дії.

«Ми досі не отримали відповідні звіти від фінансового моніторингу. Він має прискоритися в опрацюванні наших запитів», — додає голова НАБУ.

Операція «Мідас»

НАБУ та САП викрили діяльність злочинної організації, до складу якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери, відомий у медіа бізнесмен, інші особи. ЇЇ учасники вибудували масштабну корупційну схему впливу на діяльність стратегічних підприємств державного сектору, зокрема АТ «НАЕК «Енергоатом», отримання неправомірної вигоди та відмивання коштів.

Як ми повідомляли раніше, детективи затримали п’ять осіб, ще сімом повідомлено про підозру. Серед них:

бізнесмен — керівник злочинної організації;

колишній радник міністра енергетики;

виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом»;

чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

Також Finance.ua повідомляв , що аналітики YouControl проаналізували відкриті дані щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана, проти яких 13 листопада президент ввів санкції строком на три роки, і з’ясували, яким бізнесом вони володіють в Україні.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.