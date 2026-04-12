Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYD 12.04.2026, 02:17 — Технології&Авто

Tesla Model S 2025

Tesla у першому кварталі 2026 року знову вийшла на перше місце у світі за продажами електромобілів. Компанія наростила поставки, тоді як китайська BYD зафіксувала помітне падіння продажів.

Про це повідомляє Carscoops.

За підсумками кварталу Tesla поставила 358 023 електромобілі, а BYD продала 310 389 повністю електричних авто. Це дозволило американській компанії повернути собі першість, яку китайський виробник перехопив у 2025 році.

Що допомогло Tesla вийти вперед

Однією з ключових причин зміни ситуації стали нові правила на китайському ринку. Із 2026 року покупці електромобілів у Китаї вже не звільняються повністю від податку на купівлю авто — тепер вони мають сплачувати 5%.

Крім того, китайська влада почала стримувати цінові війни на авторинку, зокрема через обмеження на продаж автомобілів нижче собівартості. Це могло вдарити по компаніях, які активно нарощували продажі саме за рахунок агресивного зниження цін.

BYD втратила темп

BYD значною мірою залежить від внутрішнього китайського ринку, тому зміни в податковій і ціновій політиці могли безпосередньо вплинути на її результати. Саме цим, імовірно, пояснюється просідання продажів у першому кварталі.

Водночас Tesla змогла втримати позиції, зокрема завдяки китайському виробництву. Майже 60% її світових поставок у першому кварталі забезпечив завод у Шанхаї.

Попри уповільнення ринку електромобілів загалом, Tesla наразі зберігає сильні позиції. Навіть після скасування частини пільг у США компанія залишається одним із головних гравців глобального ринку.

