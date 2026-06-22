Обов’язкова індексація зарплат: коли перерахують оклади
Індексація зарплат у липні:
- зарплата за посадою співробітника не підвищувалася — базовим місяцем буде січень-2026;
- зарплата підвищувалася — місяць останнього підвищення окладу.
- 139,78 грн — якщо оклад у 2026 році взагалі не підвищувався;
- 103,17 грн — якщо оклад підвищувався в лютому.
Обов’язкова індексація зарплат
- Індексації підлягають лише постійні доходи в гривні.
- Разові виплати, а також доплати, розраховані на основі середньої зарплати, не індексуються.
- Базовий місяць визначається не за конкретним співробітником, а за посадою, для якої проводиться або не проводиться підвищення окладу.
- Якщо співробітник працює на умовах неповного робочого часу або відпрацював місяць не повністю, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, але виплачується пропорційно відпрацьованому.
Довідка Finance.ua
- Станом на 16 червня 2026 року середня зарплата у Києві — 35 тисяч гривень грн. Це на 17% більше, якщо порівнювати з червнем 2025 року. Згідно з графіком, найбільше зростання зарплат було в менеджерів з продужу нерухомості, операціних та фінансових директорів. В перших підвищилась майже на 20% і нині становить нині 90 тис. гривень.
- Роботодавці почали отримувати офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му.
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