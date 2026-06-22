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Обов’язкова індексація зарплат: коли перерахують оклади

Особисті фінанси
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Обов’язкова індексація зарплат: коли перерахують оклади
Обов’язкова індексація зарплат: коли перерахують оклади
В Україні вже третій рік знову діє зобов’язання щорічно проводити індексацію заробітної плати.
Уперше 2026 року всі економічні умови для індексації було дотримано в червні, але перерахунок буде і в липні.
Але розраховувати на різке підвищення окладів не доводиться — суми такої індексації більше схожі на «символічні», трохи вищі за 100 грн.
Фактичне зростання окладів залежить від показників щомісячної інфляції, а для розрахунку суми індексації використовується значення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, пояснила експерт з кадрових і податкових питань профільного видання Factor Лілія Ушакова.

Індексація зарплат у липні:

У 2026 році прожитковий мінімум становить 3328 грн. Все, що вище цього рівня, індексації не підлягає.
Сама індексація зарплати у 2026 році проводиться, коли інфляція, обчислена наростаючим підсумком (загальна зміна цін за визначений період), перевищує поріг у 3%, тобто індекс становить 103 і більше. А фактичний розмір підвищення також залежить від того, коли востаннє змінювалася зарплата співробітника — саме так визначається період, інфляцію за який потрібно врахувати.
Так, залежно від дати останнього перегляду визначається ще один важливий показник — т.зв. базовий місяць. Наприклад, якщо у 2026 році:
  • зарплата за посадою співробітника не підвищувалася — базовим місяцем буде січень-2026;
  • зарплата підвищувалася — місяць останнього підвищення окладу.
Оскільки право на індексацію виникає тільки після перевищення індексу 103, у липні 2026 року, право на індексацію отримають тільки співробітники з базовим місяцями січнем і лютим. У разі, якщо такий співробітник відпрацює весь липень (з повною зайнятістю), він отримає підвищення зарплати на:
  • 139,78 грн — якщо оклад у 2026 році взагалі не підвищувався;
  • 103,17 грн — якщо оклад підвищувався в лютому.
Ті, кому вже підвищували зарплати в березні й пізніше, надбавки взагалі не отримають. Також суми будуть меншими у тих, хто відпрацює не весь липень або має неповний робочий час, — виплата в такому разі проводитиметься пропорційно зайнятості.

Обов’язкова індексація зарплат

  • Індексації підлягають лише постійні доходи в гривні.
  • Разові виплати, а також доплати, розраховані на основі середньої зарплати, не індексуються.
  • Базовий місяць визначається не за конкретним співробітником, а за посадою, для якої проводиться або не проводиться підвищення окладу.
  • Якщо співробітник працює на умовах неповного робочого часу або відпрацював місяць не повністю, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, але виплачується пропорційно відпрацьованому.

Довідка Finance.ua

  • Станом на 16 червня 2026 року середня зарплата у Києві — 35 тисяч гривень грн. Це на 17% більше, якщо порівнювати з червнем 2025 року. Згідно з графіком, найбільше зростання зарплат було в менеджерів з продужу нерухомості, операціних та фінансових директорів. В перших підвищилась майже на 20% і нині становить нині 90 тис. гривень.
  • Роботодавці почали отримувати офіційні листи від Інспекції з питань праці та зайнятості населення через «заморожені» на одному рівні зарплати у 2026-му.
За матеріалами:
Обозреватель
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