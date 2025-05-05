Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату

Особисті фінанси
173
Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату
Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату
Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський оприлюднив інформацію про свою заробітну плату у 2024 році. Він є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету.
Про це Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами очільника компанії, його сукупна заробітна плата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею становила 11,72 млн грн до оподаткування, або в середньому 970 тис. грн на місяць. При цьому з 2022 року Смілянський не отримував жодних премій, попри передбачену контрактом можливість. Це було його власним рішенням.
Із зазначеної суми було сплачено 2,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору в Україні, а також близько 2,1 млн грн податків у США. Таким чином, фактичний дохід після оподаткування становив майже 6,93 млн грн, або 577 тис. грн на місяць. У доларовому еквіваленті, за поточним курсом, це приблизно $166,9 тис. на рік після податків.
«Це менше на понад 30−40% навіть середньої (не кажучи вже про вищу) зарплати за опитуванням EY — Boyden, яку отримують CEO компаній в Україні у 2024 році з оборотом понад 8 мільярдів гривень (в Укрпошті — 13 мільярдів)», — наголосив очільник «Укрпошти», додавши, що в період роботи в Boston Consulting Group його дохід був вищим.
Читайте також
Крім того, Смілянський навів приклад, що навіть у разі повної відмови від зарплати, кожному з 30 тисяч працівників «Укрпошти» це дозволило б збільшити заробітну плату лише на 25−32 грн на місяць.
Він також повідомив, що середня зарплата виробничого персоналу компанії за час його керівництва зросла у 7 разів — із приблизно 2 200 грн у 2016 році до суттєво вищого рівня нині.
Смілянський підкреслив, що всі його благодійні внески на потреби ЗСУ, освіти та охорони здоров’я здійснюються додатково до податків і не підлягають публічному розголосу.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems