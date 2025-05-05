Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату — Finance.ua

Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Гендиректор «Укрпошти» розкрив свою зарплату

Генеральний директор АТ «Укрпошта» Ігор Смілянський оприлюднив інформацію про свою заробітну плату у 2024 році. Він є податковим резидентом США і, крім українських податків, сплачує податки й до американського бюджету.

Про це Смілянський повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами очільника компанії, його сукупна заробітна плата разом із доплатою 15% за роботу з державною таємницею становила 11,72 млн грн до оподаткування, або в середньому 970 тис. грн на місяць. При цьому з 2022 року Смілянський не отримував жодних премій, попри передбачену контрактом можливість. Це було його власним рішенням.

Із зазначеної суми було сплачено 2,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору в Україні, а також близько 2,1 млн грн податків у США. Таким чином, фактичний дохід після оподаткування становив майже 6,93 млн грн, або 577 тис. грн на місяць. У доларовому еквіваленті, за поточним курсом, це приблизно $166,9 тис. на рік після податків.

«Це менше на понад 30−40% навіть середньої (не кажучи вже про вищу) зарплати за опитуванням EY — Boyden, яку отримують CEO компаній в Україні у 2024 році з оборотом понад 8 мільярдів гривень (в Укрпошті — 13 мільярдів)», — наголосив очільник «Укрпошти», додавши, що в період роботи в Boston Consulting Group його дохід був вищим.

Крім того, Смілянський навів приклад, що навіть у разі повної відмови від зарплати, кожному з 30 тисяч працівників «Укрпошти» це дозволило б збільшити заробітну плату лише на 25−32 грн на місяць.

Він також повідомив, що середня зарплата виробничого персоналу компанії за час його керівництва зросла у 7 разів — із приблизно 2 200 грн у 2016 році до суттєво вищого рівня нині.

Смілянський підкреслив, що всі його благодійні внески на потреби ЗСУ, освіти та охорони здоров’я здійснюються додатково до податків і не підлягають публічному розголосу.

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