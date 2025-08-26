Запровадження дистанційної роботи: коли працівник може перейти — Finance.ua

Запровадження дистанційної роботи: коли працівник може перейти
Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснило, коли працівник може вимагати від роботодавця переведення на дистанційну роботу.
Причини
Так, працівник може вимагати від роботодавця тимчасово, строком до 2 місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці цим були вчинені дії, що відповідають ознакам дискримінації.
При цьому роботодавець може відмовитися від працівника в такому переведенні, якщо виконання дистанційної роботи неможливе, зважаючи на трудову функцію працівника, а також якщо працівник не знає фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне домагання чи інші форми насильства мають місце.
Традиційна, дистанційна робота має бути оформлена письмовим трудовим договором.
Під час воєнного стану або в інших надзвичайних ситуаціях, дистанційну роботу можна запровадити наказом (розпорядженням) роботодавця.
Дистанційна форма роботи найчастіше використовується в галузіінформації та телекомунікацій (21,8%) та освітній галузі (20,6%). Така форма роботи стала необхідністю через активні бойові дії, руйнування інфраструктури, евакуацію населення та загрози життю працівників.
В таких умовах бізнеси, які мають можливість працювати віддалено, адаптувалися до нової реальності, забезпечуючи функціонування своїх підприємств, і особливо це помітно у прифронтових областях:
- в Луганській (80%),
- Донецькій (65,6%),
- Херсонській областях (60,9%).
