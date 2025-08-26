Запровадження дистанційної роботи: коли працівник може перейти — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Запровадження дистанційної роботи: коли працівник може перейти

Особисті фінанси
29
Запровадження дистанційної роботи: коли працівник може перейти
Запровадження дистанційної роботи: коли працівник може перейти
Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснило, коли працівник може вимагати від роботодавця переведення на дистанційну роботу.
Причини
Так, працівник може вимагати від роботодавця тимчасово, строком до 2 місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на робочому місці цим були вчинені дії, що відповідають ознакам дискримінації.
При цьому роботодавець може відмовитися від працівника в такому переведенні, якщо виконання дистанційної роботи неможливе, зважаючи на трудову функцію працівника, а також якщо працівник не знає фактів, які підтверджують, що дискримінація, сексуальне домагання чи інші форми насильства мають місце.
Читайте також
Традиційна, дистанційна робота має бути оформлена письмовим трудовим договором.
Під час воєнного стану або в інших надзвичайних ситуаціях, дистанційну роботу можна запровадити наказом (розпорядженням) роботодавця.
Читайте також
Дистанційна форма роботи найчастіше використовується в галузіінформації та телекомунікацій (21,8%) та освітній галузі (20,6%). Така форма роботи стала необхідністю через активні бойові дії, руйнування інфраструктури, евакуацію населення та загрози життю працівників.
В таких умовах бізнеси, які мають можливість працювати віддалено, адаптувалися до нової реальності, забезпечуючи функціонування своїх підприємств, і особливо це помітно у прифронтових областях:
  • в Луганській (80%),
  • Донецькій (65,6%),
  • Херсонській областях (60,9%).
Місце для вашої реклами
Раніше ми писали, що в Україні зарплати до 70 тис. грн пропонують спеціалістам, які володіють іноземними мовами. Йдеться про вакансії для менеджерів з продажу, консультантів, спеціалістів зі служби підтримки.
Про це йдеться у даних великого кадрового порталу. Роботу дистанційно пропонують українцям, які володіють іноземними мовами. Серед вакансій перегляньте такі.
🧐 Розсилка Finance.ua про гроші. Це помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Тут ви знайдете практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку, які будете отримувати 1 раз на 2 тижні на вашій пошті. Долучайтеся та отримуйте найкорисніший контент від нас!

Розсилка Finance.ua про гроші

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems