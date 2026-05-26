Казахстан не виконуватиме рішення арбітражу щодо Газпрому на користь Нафтогазу — міністр юстиції країни

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" ухвалив примусове стягнення близько 1,4 мільярда доларів з Газпрому

Влада Казахстану не виконуватиме рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» про визнання раніше ухвалено міжнародним арбітражем рішення про стягнення з російського Газпрому 1,4 мільярда доларів на користь українського Нафтогазу.

Про це у коментарі казахстанському виданню Zakon. kz заявив міністр юстиції країни Ерлан Сарсембаєв.

За його словами, Казахстан «не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають із ним правового зв’язку».

Сарсембаєв також зазначив, що Газпром не є учасником Міжнародного фінансового центру «Астана», а спірна угода не була виконана межах його повноважень. При цьому, як стверджує міністр, що сторони не укладали угоди про передачу питань визнання та виконання до цього суду.

20 травня суд Міжнародного фінансового центру «Астана» ухвалив примусове стягнення близько 1,4 мільярда доларів з Газпрому на користь Нафтогазу. Йдеться про справу з організації транзиту блакитного палива.

Тоді у Мін’юсті Казахстану заявили, що Астана не має стосунку до цієї справи, оскільки суд не входить до судової системи країни і діє за власним регламентом та міжнародними правилами.

Що відомо про цю справу

Як розповідали у Нафтогазі, відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року, українська компанія була зобов’язана організовувати транзит блакитного палива територією України для російського Газпрому до припинення дії угоди 1 січня 2025 року.

У травні 2022-го внаслідок дій армії рф організація транзиту газу через точку входу «Сохранівка» зупинилась. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені угодою послуги з транзиту газу через пункт входу «Суджа». Але Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.

У вересні того ж року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено угодою між компаніями.

У червні 2025-го арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив остаточне рішення, визнавши Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Тоді суд зобов’язав російську компанію сплатити заборгованість за послуги з організації транзиту газу, відсотки та арбітражні витрати.

У січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відмовив Газпрому в оскарженні рішення, остаточно підтвердивши його чинність.

У Нафтогазі зазначили, що оскільки Газпром добровільно не виконав своїх зобов’язань, українська компанія продовжує добиватись стягнення активів боржника в різних юрисдикціях.

