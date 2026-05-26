0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Казахстан не виконуватиме рішення арбітражу щодо Газпрому на користь Нафтогазу — міністр юстиції країни

Світ
8
Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" ухвалив примусове стягнення близько 1,4 мільярда доларів з Газпрому
Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" ухвалив примусове стягнення близько 1,4 мільярда доларів з Газпрому
Влада Казахстану не виконуватиме рішення суду Міжнародного фінансового центру «Астана» про визнання раніше ухвалено міжнародним арбітражем рішення про стягнення з російського Газпрому 1,4 мільярда доларів на користь українського Нафтогазу.
Про це у коментарі казахстанському виданню Zakon. kz заявив міністр юстиції країни Ерлан Сарсембаєв.
За його словами, Казахстан «не стане транзитним майданчиком для виконання рішень, які не мають із ним правового зв’язку».
Читайте також
Сарсембаєв також зазначив, що Газпром не є учасником Міжнародного фінансового центру «Астана», а спірна угода не була виконана межах його повноважень. При цьому, як стверджує міністр, що сторони не укладали угоди про передачу питань визнання та виконання до цього суду.
20 травня суд Міжнародного фінансового центру «Астана» ухвалив примусове стягнення близько 1,4 мільярда доларів з Газпрому на користь Нафтогазу. Йдеться про справу з організації транзиту блакитного палива.
Тоді у Мін’юсті Казахстану заявили, що Астана не має стосунку до цієї справи, оскільки суд не входить до судової системи країни і діє за власним регламентом та міжнародними правилами.

Що відомо про цю справу

Як розповідали у Нафтогазі, відповідно до угоди про організацію транспортування природного газу від 2019 року, українська компанія була зобов’язана організовувати транзит блакитного палива територією України для російського Газпрому до припинення дії угоди 1 січня 2025 року.
У травні 2022-го внаслідок дій армії рф організація транзиту газу через точку входу «Сохранівка» зупинилась. Попри це, Нафтогаз продовжив надавати передбачені угодою послуги з транзиту газу через пункт входу «Суджа». Але Газпром відмовився сплачувати в повному обсязі плату за організацію транспортування газу, чим порушив свої договірні зобов’язання.
Читайте також
У вересні того ж року Нафтогаз ініціював арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до Регламенту Міжнародної торгової палати (ICC), як це передбачено угодою між компаніями.
У червні 2025-го арбітражний трибунал із місцем арбітражу у Швейцарії ухвалив остаточне рішення, визнавши Газпром повністю відповідальним за невиконання своїх зобов’язань та встановивши відсутність будь-яких обґрунтованих підстав для несплати. Тоді суд зобов’язав російську компанію сплатити заборгованість за послуги з організації транзиту газу, відсотки та арбітражні витрати.
У січні 2026 року Федеральний трибунал Швейцарії відмовив Газпрому в оскарженні рішення, остаточно підтвердивши його чинність.
У Нафтогазі зазначили, що оскільки Газпром добровільно не виконав своїх зобов’язань, українська компанія продовжує добиватись стягнення активів боржника в різних юрисдикціях.
За матеріалами:
suspilne.media
Нафтогаз
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems