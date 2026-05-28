Канадський газ замінить російський на світових ринках

Нарощуючи експортні можливості, Канада планує заміщати на світовому ринку російський газ блакитним паливом власного видобутку.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, коментуючи спорудження на західному узбережжі країни нового експортного терміналу скрапленого газу.
Він підтвердив, що канадський газ буде заміщати російський.
За його словами, Канада — «одне із вирішень енергетичної безпеки Європи та Азії». «Новий термінал сприятиме енергетичній безпеці Німеччини, і ми ще багато можемо зробити у партнерстві із Європою», — зазначив глава уряду.
Термінал Ксі Лісім у провінції Британська Колумбія ще не введено в експлуатацію — як і трубопровід, що постачатиме туди газ із сусідньої Альберти. Федеральний та провінційний уряди надали проєкту спорудження терміналу пріоритетного значення, що мало би суттєво прискорити завершення робіт.
Як повідомлялося, ціни на природний газ у Європі рекордно зросли протягом останніх місяців унаслідок блокади Ормузької протоки.
За матеріалами:
Finance.ua
