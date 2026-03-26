Ставки до 9%: умови іпотеки в Україні на початку 2026 року Вчора 14:04 — Кредит&Депозит

У січні 2026 року банки України видали 718 іпотечних кредитів на загальну суму 1,5 млрд грн. Більшість кредитів було надано на первинному ринку нерухомості — 416 договорів на суму 861 млн грн. Із них 178 кредитів на 330 млн грн оформлено під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. На вторинному ринку банки видали 302 кредити на загальну суму 590 млн грн.

Про це свідчать дані щомісячного опитування банків щодо іпотечного кредитування.

Якість іпотечного портфеля залишається стабільною. Частка непрацюючих кредитів становить 13%.

Іпотека в січні 2026 року, НБУ

Ставки за іпотекою

Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами становила:

8,15% річних на первинному ринку;

8,97% річних на вторинному ринку.

Регіональний розподіл

Найбільші обсяги іпотечного кредитування у січні зафіксовано в таких регіонах:

Київська область — 222 договори на 460 млн грн (32% від загального обсягу);

Київ — 148 договорів на 336 млн грн;

Львівська область — 50 договорів на 115 млн грн;

Івано-Франківська область — 34 договори на 67 млн грн;

Вінницька область — 29 договорів на 60 млн грн.

Нагадаємо, в 2026 році в сегменті нового житла віком до трьох років кожна п’ята квартира купувалася в кредит. Це пов’язано з державною програмою «єОселя», орієнтованою насамперед на первинний ринок. Там іпотека забезпечує 60% обсягу угод, причому близько 44% — це купівля вже готового житла від забудовників. Водночас середня зарплата у грудні 2025 року становила близько 31 тис. грн. Тобто обслуговувати кредит за ринковими ставками може обмежене коло громадян. Який дохід потрібен для іпотеки — розповідаємо тут

2026 року змінилися умови програми доступного кредитування житла «єОселя». Уряд вніс зміни ще у грудні 2025 року. З одного боку, є позитив ― мобілізовані військові зможуть оформити іпотеку під 3%, як і контрактники. З іншого ― з’явилися суттєві обмеження, які стосуються площі та ціни об’єкта. Як оновлення умов вплине на попит державної іпотеки та на ринок нерухомості загалом, Finance.ua розповідав тут

👉 Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.