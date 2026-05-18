Які виплати та пільги передбачені для звільнених із полону захисників

Звільнені з полону українці, t.me

Після повернення з полону кожен захисник чи захисниця має право на грошові виплати, медичну допомогу, відпустку та широкий спектр соціальних гарантій. Із посиланням на Міністерство оборони нагадуємо про основні з них.

Держава забезпечує звільненим з полону військовослужбовцям комплекс виплат і пільг, що діють незалежно від подальшого рішення щодо служби.

Грошові виплати після звільнення з полону

Кожен звільнений з полону має право на одноразову виплату 100 тис. гривень — її можна отримати особисто після встановлення факту полону через заяву до Мінрозвитку.

Також нараховується щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні.

Протягом усього часу перебування в полоні зберігається грошове забезпечення за останнім місцем служби, включно з додатковою винагородою. Якщо особистого розпорядження не було складено, 50% перераховується найближчим родичам, 50% депонується на рахунку військовослужбовця і виплачується після повернення.

Відпустка, медична допомога та соцзахист

Після повернення з полону військовослужбовець отримує 90 днів оплачуваної відпустки без умов щодо подальшої служби. Відпустку не можна розділити на частини; відкликати — лише за згодою військовослужбовця.

Держава також забезпечує комплексне медичне обстеження, психологічну і правову допомогу, а за наявності відповідного висновку ВЛК — лікування за кордоном.

Статус учасника бойових дій (УБД) присвоюється автоматично — без додаткових заяв. З 2025 року поранення, травми та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових, що гарантує повний обсяг соціального захисту, пільг і безоплатної реабілітації.

Серед інших гарантій:

першочергове забезпечення житлом;

збереження місця роботи на весь період полону та ще 6 місяців після звільнення;

кредитні канікули;

відстрочка від мобілізації;

підтримка для здобуття освіти.

Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.

