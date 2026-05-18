Які виплати та пільги передбачені для звільнених із полону захисників
Після повернення з полону кожен захисник чи захисниця має право на грошові виплати, медичну допомогу, відпустку та широкий спектр соціальних гарантій. Із посиланням на Міністерство оборони нагадуємо про основні з них.
Держава забезпечує звільненим з полону військовослужбовцям комплекс виплат і пільг, що діють незалежно від подальшого рішення щодо служби.
Грошові виплати після звільнення з полону
Кожен звільнений з полону має право на одноразову виплату 100 тис. гривень — її можна отримати особисто після встановлення факту полону через заяву до Мінрозвитку.
Також нараховується щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні.
Протягом усього часу перебування в полоні зберігається грошове забезпечення за останнім місцем служби, включно з додатковою винагородою. Якщо особистого розпорядження не було складено, 50% перераховується найближчим родичам, 50% депонується на рахунку військовослужбовця і виплачується після повернення.
Відпустка, медична допомога та соцзахист
Після повернення з полону військовослужбовець отримує 90 днів оплачуваної відпустки без умов щодо подальшої служби. Відпустку не можна розділити на частини; відкликати — лише за згодою військовослужбовця.
Держава також забезпечує комплексне медичне обстеження, психологічну і правову допомогу, а за наявності відповідного висновку ВЛК — лікування за кордоном.
Статус учасника бойових дій (УБД) присвоюється автоматично — без додаткових заяв. З 2025 року поранення, травми та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових, що гарантує повний обсяг соціального захисту, пільг і безоплатної реабілітації.
Серед інших гарантій:
- першочергове забезпечення житлом;
- збереження місця роботи на весь період полону та ще 6 місяців після звільнення;
- кредитні канікули;
- відстрочка від мобілізації;
- підтримка для здобуття освіти.
Раніше ми повідомляли, що у Верховній Раді пропонують встановити гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення для військових. Якщо закон ухвалять, їхні виплати не зможуть бути нижчими за 150% середньої зарплати в Україні і переглядатимуться кожні три місяці.
