Які продукти подешевшали в супермаркетах України Сьогодні 20:27

Слідкуючи за оновленням акційного асортименту на сайтах і в мобільних застосунках продуктових мереж, можна немало зекономити.

В АТБ і Сільпо завжди віддають затребувані товари з вигодою для покупця, оскільки це допомагає покращувати лояльність споживачів до супермаркетів, пише agronews.ua

Експерти промоніторили офіційні онлайн-магазини двох мереж і дізналися, що вони пропонували набагато дешевше у суботу, 16 травня.

Актуальні ціни на продукти:

вершки — 9,90 грн замість 25,90 грн (-61%, АТБ);

пиво — 29,99 грн замість 66,49 грн (-55%, Сільпо);

снеки норі — 20,99 грн змість 45,49 грн (-54%, Сільпо);

морозиво — 14,90 грн замість 32,90 грн (-54%, АТБ);

сочевиця — 34,99 грн замість 65,49 грн (-47%, Сільпо);

кава 1 кг в зернах — 576,90 грн замість 1063,70 грн (-45%, АТБ);

шоколад — 53,90 грн замість 98,50 грн (-45%, АТБ);

картопля швидкозаморожена — 61,90 грн замість 113,80 грн (-45%, АТБ);

капуста броколі заморожена — 54,90 грн замість 94,99 грн (-42%, Сільпо);

напій газований — 59,99 грн замість 99 грн (-39%, Сільпо).

Раніше ми писали, що ще кілька років тому різниця між українськими та європейськими цінами була очевидною навіть без підрахунків. Сьогодні ж вона вже не така помітна. Finance.ua проаналізував, як змінилися ціни на продукти і чому вони все більше нагадують європейські.

