Які продукти подешевшали в супермаркетах України
- вершки — 9,90 грн замість 25,90 грн (-61%, АТБ);
- пиво — 29,99 грн замість 66,49 грн (-55%, Сільпо);
- снеки норі — 20,99 грн змість 45,49 грн (-54%, Сільпо);
- морозиво — 14,90 грн замість 32,90 грн (-54%, АТБ);
- сочевиця — 34,99 грн замість 65,49 грн (-47%, Сільпо);
- кава 1 кг в зернах — 576,90 грн замість 1063,70 грн (-45%, АТБ);
- шоколад — 53,90 грн замість 98,50 грн (-45%, АТБ);
- картопля швидкозаморожена — 61,90 грн замість 113,80 грн (-45%, АТБ);
- капуста броколі заморожена — 54,90 грн замість 94,99 грн (-42%, Сільпо);
- напій газований — 59,99 грн замість 99 грн (-39%, Сільпо).
