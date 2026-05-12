Як легалізуватися у Німеччині після тимчасового захисту Вчора 20:35 — Світ

Німецький прапор

Українці, які перебувають у Німеччині за програмою тимчасового захисту, після її завершення не отримають окремого правового статусу. Щоб і надалі легально проживати в країні, потрібно буде оформлювати дозвіл на проживання на загальних підставах.

Про це повідомляє relocate. to, пише Visit Ukraine.

Які варіанти легалізації доступні українцям

Після завершення дії § 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG) українці зможуть подати заяву на одну із стандартних посвідок на проживання (ПНП).

Серед основних варіантів:

ПНП для працевлаштування;

Блакитна карта ЄС (Blue Card) для висококваліфікованих спеціалістів;

дозвіл на проживання для підприємців та фрілансерів;

ПНП у межах возз’єднання сім’ї.

Для оформлення нового статусу потрібно звернутися до місцевого відомства у справах іноземців (Ausländerbehörde).

Що таке Fiktionsbescheid і навіщо він потрібен

Якщо заява на ПНП вже подана, але рішення ще не ухвалене, заявник може отримати Fiktionsbescheid — тимчасовий документ, який підтверджує право легально залишатися в Німеччині.

Він дозволяє:

законно перебувати в країні;

працювати;

користуватися більшістю соціальних послуг.

Читайте також: Як отримати посвідку на проживання та закріпитися в Європі

Важливо врахувати, що Fiktionsbescheid не видається автоматично. Його потрібно окремо запросити під час подання документів.

Коли варто подавати документи

Через значне навантаження на міграційні органи у великих містах запис на подачу документів може тривати від кількох місяців до року. Тому юристи радять звертатися до Ausländerbehörde щонайменше за шість місяців до завершення чинної посвідки на проживання.

Зазвичай для подання потрібні:

закордонний паспорт;

підтвердження реєстрації місця проживання (Anmeldung);

фотографія;

документи про доходи або трудовий договір.

Як отримати постійне проживання

Після кількох років легального перебування в Німеччині українці можуть претендувати на безстроковий дозвіл на проживання (Niederlassungserlaubnis).

Основні вимоги:

близько п’яти років легального проживання;

стабільний дохід;

знання німецької мови на рівні не нижче B1;

відсутність судимостей.

Для власників Blue Card цей строк може бути коротшим — від 21 до 33 місяців.

Яка допомога передбачена для тих, хто планує повернення

Українці, які вирішать повернутися додому, можуть скористатися програмою добровільного повернення REAG/GARP. Вона передбачає компенсацію транспортних витрат та фінансову допомогу до 3 000 євро. Подати заявку потрібно до завершення тимчасового захисту або невдовзі після цього.

Раніше ми повідомяли , що Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців, однак питання подальшого статусу залишається актуальним. У 2026 році частина країн запропонувала більш зрозумілі механізми переходу на посвідку на проживання (ПНП), зокрема Польща та Чехія.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.