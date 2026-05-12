Як легалізуватися у Німеччині після тимчасового захисту

Українці, які перебувають у Німеччині за програмою тимчасового захисту, після її завершення не отримають окремого правового статусу. Щоб і надалі легально проживати в країні, потрібно буде оформлювати дозвіл на проживання на загальних підставах.
Про це повідомляє relocate. to, пише Visit Ukraine.
Які варіанти легалізації доступні українцям
Після завершення дії § 24 Закону про перебування іноземців (AufenthG) українці зможуть подати заяву на одну із стандартних посвідок на проживання (ПНП).
Важливо врахувати, що Fiktionsbescheid не видається автоматично. Його потрібно окремо запросити під час подання документів.
Коли варто подавати документи
Через значне навантаження на міграційні органи у великих містах запис на подачу документів може тривати від кількох місяців до року. Тому юристи радять звертатися до Ausländerbehörde щонайменше за шість місяців до завершення чинної посвідки на проживання.
Зазвичай для подання потрібні:
закордонний паспорт;
підтвердження реєстрації місця проживання (Anmeldung);
фотографія;
документи про доходи або трудовий договір.
Як отримати постійне проживання
Після кількох років легального перебування в Німеччині українці можуть претендувати на безстроковий дозвіл на проживання (Niederlassungserlaubnis).
Для власників Blue Card цей строк може бути коротшим — від 21 до 33 місяців.
Яка допомога передбачена для тих, хто планує повернення
Українці, які вирішать повернутися додому, можуть скористатися програмою добровільного повернення REAG/GARP. Вона передбачає компенсацію транспортних витрат та фінансову допомогу до 3 000 євро. Подати заявку потрібно до завершення тимчасового захисту або невдовзі після цього.
Раніше ми повідомяли, що Європейський Союз продовжив дію тимчасового захисту для українців, однак питання подальшого статусу залишається актуальним. У 2026 році частина країн запропонувала більш зрозумілі механізми переходу на посвідку на проживання (ПНП), зокрема Польща та Чехія.