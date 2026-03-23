Яку допомогу США продовжують надавати Україні Сьогодні 13:23

Яку допомогу США продовжують надавати Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Сполучені Штати Америки продовжують надавати допомогу Україні, передаючи розвіддані, а також зброю через європейців.

Про це він сказав в інтерв’ю для CBS News

«Щодо України, то США забезпечують критично важливу розвідувальну підтримку та постачання зброї, співпрацюючи з європейцями, щоб забезпечити боротьбу України проти росіян, гарантуючи, що вони мають усе необхідне», — сказав він.

Відповідаючи на запитання про зняття санкцій з російської нафти та вигоди для птіна від іранської війни, генсек заявив, що це вимушений крок з боку Трампа.

«Це те, що президент повинен зробити, щоб збалансувати різні інтереси. Я знаю, що він зі своєю командою, з Джаредом Кушнером, Стівом Віткоффом та Марко Рубіо, вони постійно працюють з українцями, щоб максимально тиснути на росіян, щоб вони досягли угоди», — додав Рютте.

В неділю, 22 березня, Рютте висловив рішучу підтримку військовим діям президента Дональда Трампа проти Ірану, а також зазначив, що сподівається, що країни НАТО об’єднаються, аби підтримати главу Білого дому.

УНІАН

