Мікрокредити 1% на добу: як будуть вибирати клієнтів — Finance.ua

Мікрокредити 1% на добу: як будуть вибирати клієнтів Сьогодні 20:20 — Кредит&Депозит

Введення ліміту ставки за мікрокредитами на рівні 1% на добу, передбачене законом 3498-IX, посилить обережність кредиторів у підході до позичальників і може призвести до відходу з ринку дрібних гравців, вважають керівники великих учасників ринку.

«Перший негативний фактор — компанії будуть змушені зменшити ризики втрат. Тому спочатку, ймовірно, затягнуть свої системи оцінки кредитоспроможності. Отже, постраждають клієнти з поганою кредитною історією», — зазначив Білан ((ТМ «MyCredit»).

«Другий — багато дрібних компаній залишаться за бортом. Вони не зможуть налаштувати свої процеси, пристосувати свої бізнес-моделі до нових умов. Залишаться лише великі гравці», — додав CEO.

Серед позитивних факторів директор MyCredit зазначив, що для сумлінних клієнтів кредити будуть доступнішими у зв’язку зі зниженою ставкою.

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«Можна з упевненістю сказати, що споживчі кредити будуть дійсно дешевшими для населення. По-друге, компанії уважніше обиратимуть клієнтів. Тому ті клієнти, яким узгодять кредит у фінансовій компанії, зможуть скористатися послугою з нижчими відсотковими ставками, ніж зараз», — зазначив директор CreditPlus Довгаль.

На думку CEO Moneyveo, закон № 9422 може стимулювати позичальників брати більше кредитів, у зв’язку з чим потенційно можуть зрости обсяги кредитування. Але водночас Сінченко поділяє думку колег, що це може призвести до обмежень можливостей компаній надавати кредити.

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«Йдеться про певні категорії населення, які є більш ризиковими. Отже, хтось залишиться без можливості отримати додаткові кошти», — зазначив він.

Білан зазначив, що фінансові установи вже адаптують свої моделі та продукти до нових обмежень, наголосивши на важливості поступової імплементації нововведень регулятором, що дає змогу ринку «вижити» під час перехідного періоду.

«Вплив зниження очікуваного прибутку дуже відчувається. Ми вже бачимо, що деякі компанії почали скорочувати штат співробітників — і це, на жаль, не останнє скорочення. Також усі почали економити на маркетингових активностях і вкладають гроші лише в ті канали, які принесуть результат», — прокоментував він поточний вплив на ринок закону 3498-IX.

За словами Довгаля, перший етап обмеження ставки, передбачений законом — до 2,5% на добу з 22 січня цього року — мав обмежений вплив на ринок. «Таке обмеження не мало вагомого впливу на ринок і фактично відсікло екстраординарні практики окремих компаній, які працювали з більш високими ставками», — висловив він свою думку в коментарі агентству.

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