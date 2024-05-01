Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів — Finance.ua

Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів Сьогодні 15:45 — Кредит&Депозит

Уряд вніс зміни до програми доступних кредитів

Кабінет Міністрів переглянув деякі параметри програми «Доступні кредити 5−7-9%».

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

«Держава має обмежений ресурс дешевих грошей для підтримки бізнесу. І ми прагнемо застосувати його максимально ефективно. В умовах, коли Нацбанк поступово зменшує облікову ставку, обігові кошти стають доступнішими на ринкових умовах. Відповідно уряд модернізує програму «5−7-9%» таким чином, аби перефокусувати цей вид державної підтримки на інвестиційне кредитування. Залучення інвестицій у реальний сектор є одним з ключових напрямків політики «Зроблено в Україні», — заявила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

Що змінилось

Знизили максимальну суму кредитування на цілі фінансування оборотного капіталу до 5 млн гривень.

Ліміти на інвестиційні цілі залишаються без змін, зокрема для підприємств переробної промисловості вони становлять 150 млн грн.

Крім того, уряд змінив ліміт кредитування галузі тваринництва, збільшивши його до 150 млн грн.

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Водночас уряд змінив параметри програми, які впливають на прибуток банків. Було обмежено розмір маржі банків, які працюють з позичальниками за програмою «Доступні кредити 5−7-9%. Це дозволить вивільнити 3 млрд грн і направити ці кошти безпосередньо на кредитування бізнесу.

«Уряд має збалансувати прибуток банків до ринкового рівня та перенаправити фінансовий ресурс, який вивільнився, на розширення програми „Доступні кредити 5−7-9%“, тобто на кредитування бізнесу, що розширює своє виробництво», — резюмувала Надія Бігун.

Довідка Finance.ua:

у 2024 році в рамках програми «Доступні кредити» 8102 підприємці отримали кредити загальну суму 31,5 млрд гривень;

найчастіше кредитуються за програмою підприємства, що працюють у сферах: сільського господарства (48%); оптової та роздрібної торгівлі (25%); переробної промисловості (17%);



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