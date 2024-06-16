У НБУ повідомили, що українці віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками (інфографіка) — Finance.ua

У НБУ повідомили, що українці віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками (інфографіка) Сьогодні 19:09 — Фінтех і Картки

У НБУ повідомили, що українці віддають перевагу безготівковим операціям з платіжними картками (інфографіка)

Безготівкові розрахунки серед українців залишаються на високому рівні й продовжують зростати. У першому кварталі цього року 94 зі 100 операцій з платіжними картками здійснювалися безготівково.

Про це повідомили у Національному банку України.

Кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток в Україні та за її межами становила 1 950,9 млн шт., а їхня сума — 1 489,7 млрд грн.

З них безготівковими були 1 837,6 млн операцій на загальну суму 960,9 млрд грн.

Частка безготівкових операцій за сумою перебувала на рівні 64,5% в загальній сумі операцій із платіжними картками, за кількістю — 94,2% (у 2023 році — 64,8% та 93,5% відповідно).

Зросла кількість pos-терміналів

Кількість активних pos-терміналів у торговельній та сервісній мережах у березні порівняно з січнем зросла на 3,5% (до 464,8 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки , — на 2,7% (до 473,9 тис. шт.).

З початку року загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні зросла на 1% і за підсумком I кварталу досягла 117,3 млн шт. Кількість безконтактних карток зросла на 3%. Загалом 59,5% активних платіжних карток — безконтактні.

Сума безконтактних операцій становила 403,0 млрд грн (у I кварталі 2023 року — 307,4 млрд грн).

Фінансові операції у торгових мережах у 2024 році

НБУ відзначає зростання платіжної інфраструктури та кількості карток. У звітному періоді середня сума однієї операції становила:

в торговельній мережі — 327 грн (у I кварталі торік — 344 грн),

з переказу з картки на картку — 1 931 грн (2 133 грн),

з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет — 541 грн (460 грн).

Нагадаємо, Національний банк планує обмежити обсяг переказів з однієї картки сумою в 100 тисяч гривень та кількістю у 30 на місяць. Але банки можуть підіймати цей ліміт.

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