Банкіри очікують зниження облікової ставки НБУ — Finance.ua

Банкіри очікують зниження облікової ставки НБУ
Національний банк України знизить облікову ставку на засіданні в четвер на 0,5−1 відсоткових пункту (в.п.) до рівня 13−12,5% річних, прогнозує більшість банкірів, однак низка їхніх колег очікують збереження ставки на нинішньому рівні 13,5%.
Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна».
Зокрема, директор департаменту казначейства та фондових ринків головного фінансового управління Правекс Банку Артем Красовський вважає, що хоча інфляція показує кращу динаміку, ніж прогнозував регулятор, а поточний розрив між нею та обліковою ставкою дає НБУ широкий простір для зниження ставки, центробанк утримається від різких кроків.
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«Однак, на тлі підвищення тарифів, девальвації гривні та можливого підвищення податків, яке обговорюється, НБУ може утриматися від більш радикальних кроків і знизити ставку на помірні 50−100 базисних пунктів (б.п. — Ред.)», — сказав він у коментарі агентству.
На думку директора департаменту аналітичних досліджень Райффайзен Банку Олександра Печерицина, амплітуда зниження може бути мінімальною — тобто 50 б.п., до 13%.
«Оскільки активне зниження може додатково додати імпульс для посилення тиску на обмінний курс, а також послабити балансувальні фактори з підтримки макроекономічної стабільності», — вважає банкір.
Заступник голови правління Банку Кредит Дніпро з питань фінансових ринків Оксана Шведа також очікує зниження облікової ставки в четвер, посилаючись на сприятливі статистичні дані про динаміку інфляції.
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На відміну від своїх колег, перша заступниця голови правління Глобус Банку Олена Дмітрієва схиляється до того, що регулятор збереже облікову ставку і ставку за тримісячними депозитними сертифікатами на колишньому рівні — 13,5% річних.
Стримуючими факторами для зниження облікової ставки є показник інфляції в травні на рівні 0,6% з її подальшим прискоренням, погіршення прогнозу зростання економіки з 4,6% до 3%, а також девальвація гривні від початку року понад 6%, зазначила вона.
«На мій погляд, зараз стратегічно важливо зберегти, „закріпитися“ на тих економічних показниках, які закладені в бюджет. Тому зниження або навіть підвищення облікової ставки порушить виконання цього завдання і навряд чи матиме достатньо аргументів», — вважає Дмитрієва.
«Однак не можна виключати й інший сценарій, що передбачає зниження облікової ставки в межах 1 п.п. — до 12,5%. Пояснити такий крок регулятора можна тим, що 6 червня було ухвалено Стратегію з розвитку кредитування», — додала вона.
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Начальник управління управлінського обліку та бізнес аналізу ОТП Банку Інна Провотар також очікує, що на найближчому засіданні правління Нацбанку з питань монетарної політики залишить облікову ставку без змін, як і дизайн монетарної політики.
«На попередньому засіданні регулятор ухвалив низку суттєвих змін, тому зараз триває період адаптації. Але до кінця року ми бачимо певний простір для подальшого пом’якшення процентної політики», — аргументувала Провотар.
Голова правління Юнекс Банку Іван Світек також дотримується думки, що центробанк залишить облікову ставку без змін.
Щодо змін у дизайні монетарної політики, то Печерицин з Райффайзена допускає, що регулятор може вдатися до змін у зв’язку з обмеженим потенціалом зниження облікової ставки через ризик порушення макростабільності.
«Зміни в операційному дизайні не виключені. Приміром, імовірне чергове зниження спреду між ставками депозитних сертифікатів овернайт і 3-місячних», — припустив Красовський з Правекс Банку.
«Так, зміни можливі. Наприклад, за строковими депозитними сертифікатами: з одного боку, цей інструмент у робочому стані, але ми спостерігаємо протягом травня-червня поступове скорочення обсягів», — зазначила Шведа з Банку Кредит Дніпро.
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