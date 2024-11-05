НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів — Finance.ua

НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів Сьогодні 10:15

НБУ планує утримувати облікову ставку на рівні 13% до літа 2025 року: як це вплине на інвесторів

Правління Нацбанку відмовилося від планів повернутися до зниження облікової ставки з першого кварталу 2025 року і планує утримувати її на рівні 13% до літа наступного року. Таке рішення ухвалили для «приведення інфляції до цілі і збереження контролю за інфляційними очікуваннями», водночас погіршивши прогноз інфляції. Це означає, що ціни на товари і послуги продовжать зростати, тоді як купівельна спроможність українців — ні.

Це серйозний виклик для економіки України. А тому безперечно вплине на інвесторську діяльність. Про це, а також про інші важливі теми, детально поговорять експерти на конференції «Жити на відсотки» , яка відбудеться вже 9 листопада у Києві.

Серед іншого, спікери обговорять вплив результатів виборів у США на подальшу підтримку України та як це відобразиться на стані економіки. Також говоритимуть про можливі зміни та тенденції на фондовому ринку та загалом очікування від різних інвестиційних інструментів.

Ще одне важливе питання, яке хвилює інвесторів, — можливе підвищення військового збору до 5%. Експерти обговорять, що це змінить для інвесторів та кого торкнеться найсуттєвіше.

Суттєва частка виступів та дискусій стосуватиметься прогнозів економічного розвитку України у 2025 році. Яким буде курс долара , ВВП, як зміниться рівень безробіття, що буде з податками? На ці та інші питання експерти шукатимуть відповіді.

Водночас спікери спробують замахнутися на більш довгострокове прогнозування — до 2030 року. Участь у дискусії візьмуть Дмитро Боярчук, виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень CASE Україна (як модератор), а також Андрій Длігач, засновник і CEO групи компаній Advanter Group, доктор економічних наук, стратег, футуролог, візіонер та Ерік Найман, засновник і керуючий партнер інвестиційної компанії HUG’S.

Партнером заходу є Inzhur : перша REIT-компанія України, яка робить інвестиції у велику комерційну нерухомість доступними для всіх.

З повною програмою заходу можна ознайомитися за посиланням

Як потрапити на конференцію «Жити на відсотки»

BETTER10. Щоб на цілий день долучитися до заходу, де в одному місці зберуться лідери у сфері інвестицій, потрібно встигнути забронювати квитки. Для цього слід заповнити Заявку , а щоб отримати спеціальну знижку -10% від сайтів Мінфін та Finance.ua, під час реєстрації потрібно ввести спецпромокод

Конференція відбудеться вже 9 листопада, а це означає, що до неї залишилися лічені дні. Поспішіть зареєструватися та отримати перепустку до найважливішої інвестиційної події року, де на вас чекають навчання, нові знайомства та величезна порція мотивації. Чекаємо на конференції «Жити на відсотки» саме вас!

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