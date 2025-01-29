США розморозили частину іноземної допомоги — для проєктів, «пов'язаних із порятунком життя» — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США розморозили частину іноземної допомоги — для проєктів, «пов'язаних із порятунком життя»

Світ
19
США розморозили частину іноземної допомоги — для проєктів, «пов'язаних із порятунком життя»
США розморозили частину іноземної допомоги — для проєктів, «пов'язаних із порятунком життя»
Держдепартамент США вирішив тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які «рятують життя».
Про це повідомили The Washington Post та Associted Press, посилаючись на заяву, яку держсекретар Марко Рубіо надіслав 28 січня кільком таким проєктам.
Рубіо зробив виняток для проєктів, які забезпечують «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування».
При цьому Держдепартамент не став робити виняток для програм, пов’язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та «іншою допомогою, не пов’язаною з порятунком життя».
Читайте також
У повідомленні Марко Рубіо йшлося, що програми гуманітарної допомоги, які рятують життя, можуть продовжити роботу або відновити свою діяльність, якщо вони її призупинили. При цьому, як зазначає The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 січня заборонив Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж 90 днів надавати допомогу іншим країнам — доти, доки програми не перевірять на відповідність зовнішній політиці США. Держдепартамент США 24 січня призупинив роботу всіх програм іноземної допомоги, зробивши виняток для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. Після рішення Держдепартаменту багато організацій, які залежать від допомоги США, вирішили зупинити роботу.
За матеріалами:
Радіо Свобода
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.