США розморозили частину іноземної допомоги — для проєктів, «пов'язаних із порятунком життя» Сьогодні 11:15 — Світ

США розморозили частину іноземної допомоги — для проєктів, «пов'язаних із порятунком життя»

Держдепартамент США вирішив тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які «рятують життя».

Про це повідомили The Washington Post та Associted Press , посилаючись на заяву, яку держсекретар Марко Рубіо надіслав 28 січня кільком таким проєктам.

Рубіо зробив виняток для проєктів, які забезпечують «основні життєво важливі ліки, медичні послуги, харчові продукти, притулок, засоби для існування».

При цьому Держдепартамент не став робити виняток для програм, пов’язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та «іншою допомогою, не пов’язаною з порятунком життя».

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У повідомленні Марко Рубіо йшлося, що програми гуманітарної допомоги, які рятують життя, можуть продовжити роботу або відновити свою діяльність, якщо вони її призупинили. При цьому, як зазначає The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 20 січня заборонив Агентству США з міжнародного розвитку (USAID) упродовж 90 днів надавати допомогу іншим країнам — доти, доки програми не перевірять на відповідність зовнішній політиці США. Держдепартамент США 24 січня призупинив роботу всіх програм іноземної допомоги, зробивши виняток для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту. Після рішення Держдепартаменту багато організацій, які залежать від допомоги США, вирішили зупинити роботу.

Радіо Свобода За матеріалами:

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