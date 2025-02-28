Київський університет очолив український рейтинг Webometrics 2025 — Finance.ua

Київський університет очолив український рейтинг Webometrics 2025 Сьогодні 21:33

Київський університет очолив український рейтинг Webometrics 2025

Київський національний університет імені Тараса Шевченка став лідером серед українських вищих навчальних закладів у міжнародному рейтингу Webometrics.

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У 2025 році університет здобув 1542 місце у світі серед понад 32 000 університетів, що визнано кращим результатом серед 256 українських освітніх інституцій, представлених у цьому рейтингу.

Що таке рейтинг Webometrics

Webometrics Ranking of World’s Universities — це один із найважливіших міжнародних рейтингів університетів, який публікується вже понад 20 років. Рейтинг оцінює потужність університетів на основі їх відкритості в інтернет-просторі, видимості наукових досліджень та доступності освітнього контенту. Він допомагає визначити університети, які мають високий рівень представлення в Інтернеті та активно сприяють розвитку науки і освіти.

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Основні показники рейтингу

Рейтинг Webometrics 2025 базується на трьох ключових категоріях:

Видимість (50%): кількість зовнішніх тематичних джерел, що містять посилання на університетський сайт.

Відкритість (10%): цитованість профілів співробітників на платформі Google Scholar.

Якість (40%): кількість публікацій у міжнародних журналах, що індексуються базою Scopus за період 2019−2023 років.

Ці показники визначають позицію університету серед світових лідерів, відображаючи його вплив у науковому середовищі.

Університети України в рейтингу

Київський університет, лідер серед українських закладів, обійшов такі важливі навчальні заклади, як Сумський державний університет (1580 місце) та Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (1611 місце). Цей результат підтверджує високий рівень наукової та освітньої діяльності КНУ, що робить його важливим гравцем на міжнародній арені.

Чому це важливо для Києва та України?

Досягнення Київського університету у Webometrics 2025 підкреслює сильну позицію української освіти на світовому рівні. Цей результат не тільки свідчить про високий академічний потенціал університету, а й демонструє розвиток українських університетів в умовах глобалізації, цифровізації та інтеграції в міжнародну наукову спільноту.

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Цей рейтинг також сприяє залученню іноземних студентів, співпраці з міжнародними університетами та науковими установами, що є важливим етапом для подальшого розвитку освіти в Україні.

Київський університет імені Тараса Шевченка підтвердив свою репутацію серед провідних навчальних закладів, а його успіх у рейтингуванні Webometrics має важливе значення для іміджу України на світовій освітній арені.

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