Частину студентів вишів переведуть на бюджет: хто отримає пільгу — Finance.ua
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Частину студентів вишів переведуть на бюджет: хто отримає пільгу

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Студентів-переселенців, а також тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вишах.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Сьогодні Кабмін прийняв відповідну постанову.
Документ дозволить перевести на бюджет такі категорії студентів:
  • осіб, які проживають на тимчасово окупованій території, території проведення воєнних (бойових) дій або перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);
  • внутрішньо переміщених осіб, які виїхали з таких територій.
Окрім того, таку ж можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.
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Постанова також визначить механізм переведення на бюджет вищевказаних категорій студентів, які здобувають фахову передвищу чи вищу освіту та зараховані до закладів фахової передвищої (вищої освіти) державної та приватної форми власності в минулих роках на контрактних умовах.
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За матеріалами:
РБК-Україна
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