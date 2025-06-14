Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови — Finance.ua

Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови Сьогодні 10:16 — Особисті фінанси

Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови

В Україні доступна одноразова грошова допомога на дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій, після депортації або примусового переміщення. Розмір допомоги становить 50 тис. грн.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

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Як зазначають у відомстві, за допомогою цієї суми батьки чи законні представники зможуть створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини.

Як отримати кошти

Для цього необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей, де дитина та її сімʼя зможуть отримати допомогу, яку вони потребують:

соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги;

підтримку для родини або влаштування дитини в сімейну форму виховання у разі відсутності сімʼї.

З кожною дитиною працюватимуть індивідуально, щоб розробити план повернення та підтримки.

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Він включатиме 3 пакети допомоги — короткострокову, середньострокову і довгострокову.

Як зауважили у Міністерстві юстиції, допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій.

Нагадаємо, держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.

Фінансова допомога надається дітям:

загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

учасників бойових дій;

осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;

постраждалих учасників Революції гідності.

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