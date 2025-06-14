Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови — Finance.ua
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Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови

Особисті фінанси
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Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови
Діти з ТОТ можуть отримати 50 тис. грн від держави: які умови
В Україні доступна одноразова грошова допомога на дітей, які повертаються з тимчасово окупованих територій, після депортації або примусового переміщення. Розмір допомоги становить 50 тис. грн.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
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Як зазначають у відомстві, за допомогою цієї суми батьки чи законні представники зможуть створити належні умови для адаптації та реінтеграції дитини.

Як отримати кошти

Для цього необхідно звернутися до Державної служби України у справах дітей, де дитина та її сімʼя зможуть отримати допомогу, яку вони потребують:
  • соціальні, медичні, психологічні, реабілітаційні та юридичні послуги;
  • підтримку для родини або влаштування дитини в сімейну форму виховання у разі відсутності сімʼї.
З кожною дитиною працюватимуть індивідуально, щоб розробити план повернення та підтримки.
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Він включатиме 3 пакети допомоги — короткострокову, середньострокову і довгострокову.
Як зауважили у Міністерстві юстиції, допомога не впливає на розмір інших соціальних виплат чи субсидій.
Нагадаємо, держава почала відшкодування оплати контрактного навчання за 2024−2025 навчальний рік для дітей українських військових. Першими повідомлення про компенсацію в застосунку «Дія» отримають 1 000 студентів — цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури.
Фінансова допомога надається дітям:
  • загиблих (померлих) захисників чи захисниць України;
  • осіб з інвалідністю внаслідок війни;
  • учасників бойових дій;
  • осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;
  • осіб, позбавлених особистої свободи внаслідок збройної агресії;
  • постраждалих учасників Революції гідності.
За матеріалами:
Finance.ua
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