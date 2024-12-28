Що зміниться у шкільній освіті у 2025 році — Finance.ua

Що зміниться у шкільній освіті у 2025 році Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Що зміниться у шкільній освіті у 2025 році

З 1 вересня 2025 року всі школярі України мають повернутись за парти своїх освітніх закладів за місцем проживання.

Така вимога передбачає нова ініціатива Міністерства освіти та науки під назвою «Школа офлайн».

Докладніше про те, що в школу пустять лише за місцем проживання, повідомляє сайт tvoemisto.tv.

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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголосив, що основне завдання цієї політики — повернути дітей до шкіл та сприяти їх взаємодії з однокласниками та педагогами.

За словами міністра, онлайн-навчання може бути альтернативою лише у виняткових випадках.

Міністр зазначив, що для повноцінного розвитку дитини необхідно не лише здобувати знання, а й перебувати в соціумі, взаємодіяти з колективом.

Він додав, що навіть у відносно спокійних регіонах, як Львів, частина дітей, особливо внутрішньо переміщених осіб (ВПО), досі продовжують навчатися дистанційно.

Винятки з правил

Хоча ініціатива «Школа офлайн» спрямована на масове повернення учнів до шкіл, передбачено винятки для окремих категорій дітей.

Навчання в дистанційному форматі буде можливим лише в школах, які спочатку створені для онлайн-освіти.

Однак для цього мають бути вагомі причини:

проживання дитини в умовах, які унеможливлюють відвідування школи;

специфічні життєві обставини, що перешкоджають очному навчанню.

Міністр також уточнив, що держава визначила п’ять категорій дітей, які перебувають у найскладніших життєвих умовах. Для кожної із цих груп буде розроблено індивідуальний підхід до освітнього процесу.

Спочатку планувалося, що «Школа офлайн» почне діяти з 1 вересня 2024 року. Однак прифронтові та окуповані громади звернулися з проханням про перенесення термінів, щоб освітні установи могли підготуватися.

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Міністерство пішло назустріч цим регіонам та надало додатковий час на адаптацію до нових вимог.

З 1 вересня 2025 виконання цієї норми стане обов’язковим для всіх, хто знаходиться в безпечних регіонах.

Особливу увагу буде приділено дітям ВПО, які вже повернулися до безпечних зон, але поки що продовжують навчатися онлайн.

Повернення учнів до офлайн-навчання стане частиною комплексної реформи освітньої системи України.

Одним із ключових завдань програми є створення умов для безпечного та комфортного навчання.

Міністерство планує посилити матеріально-технічну базу шкіл, розробити спеціальні методики для педагогів та забезпечити підтримку дітям, які зіткнулися із труднощами під час воєнних дій.

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