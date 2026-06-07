ТОП-4 надійних компактних авто 2026 року (фото) Сьогодні 23:19 — Технології&Авто

Названо 4 компактні авто, які можуть без проблем прослужити десятиліттями

Правильний вибір машини стає довгостроковою інвестицією. Для планування фінансових заощаджень важливим є вибір надійного автомобіля, який не потребуватиме значних витрат і зможе служити багато років. Експерти назвали авто, які мають хорошу репутацію щодо надійності та невисоких витрат на обслуговування.

Про це повідомили у GOBankingRates.

Honda Civic

Автомобільний експерт Роб Діллан зазначив, що завдяки економічності, високому рівню безпеки та якісній конструкції Honda Civic стабільно входить до числа найкращих компактних автомобілів.

За його словами, двигуни Honda здатні проходити близько 322 тисяч километрів, тому Civic залишається вигідною покупкою на багато років.

Власник German Car Depot Алан Гельфанд також вважає модель хорошим вибором для людей старшого віку.

Він наголосив, що автомобіль поєднує сучасні технології з довговічністю та не потребує дорогих рішень для обслуговування.

Honda Civic, Фото: Honda

На його думку, простота конструкції дозволяє утримувати витрати на експлуатацію на доступному рівні, а сама модель залишається надійним транспортом навіть після багатьох років використання.

Toyota Corolla

Роб Діллан підкреслив, що Corolla залишається недорогою в обслуговуванні, економною та здатною довго працювати без серйозних ремонтів. Алан Гельфанд додав, що модель відрізняється простотою в користуванні та високою надійністю.

Toyota Corolla, Фото: Toyota

За його словами, такі автомобілі нерідко долають від 430 до 483 тисяч километрів без значних технічних проблем.

Експерт пояснив, що автомобіль використовує перевірені силові агрегати, розраховані на тривалу експлуатацію в повсякденних умовах без складних технічних систем.

Mazda3

Алан Гельфанд назвав Mazda3 одним із найміцніших автомобілів серед сучасних моделей.

За його словами, компанія Mazda робить ставку на добре продумані базові силові установки замість складних і дорогих технологічних рішень. Такий підхід забезпечує переваги, які стають помітними з часом.

Mazda3, Фото: Mazda

Mazda3 також поєднує сучасні технології, широкий набір систем безпеки та комфорт за помірну ціну.

Багато захисних функцій входять до стандартної комплектації, а дорожчі версії пропонують додаткові опції для зручності водія.

Роб Діллан додав, що Mazda3 забезпечує високу якість складання без необхідності переплачувати за преміальний бренд.

Hyundai Elantra

Роб Діллан зазначив, що Hyundai пропонує для Elantra вигідні гарантійні умови, які додають власникам впевненості. Він також назвав модель надійною та практичною.

За словами експерта, Elantra вирізняється хорошою паливною економічністю та сучасним оснащенням. Власники можуть розраховувати на безпроблемну експлуатацію як під час тривалих поїздок, так і в повсякденному використанні.

Hyundai Elantra, Фото: Hyundai

Фахівці наголошують, що правильний вибір компактного автомобіля здатний суттєво зменшити витрати у майбутньому та забезпечити надійний транспорт на довгі роки.

Фокус За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.