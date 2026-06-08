ChatGPT стане більш «особистим»: OpenAI навчила чат-бот краще пам’ятати користувачів 08.06.2026, 00:02 — Технології&Авто

Нова функція працює у фоновому режимі та дозволяє ChatGPT аналізувати інформацію з багатьох попередніх розмов

OpenAI оголосила про масштабне оновлення системи пам’яті ChatGPT, яке зробить чат-бота більш персоналізованим та корисним для користувачів.

Особливу увагу компанія приділила власникам безплатних акаунтів, які вперше отримають доступ до нових можливостей автоматичного запам’ятовування інформації.

Нова архітектура пам’яті

Першу функцію пам’яті OpenAI запустила у квітні 2024 року. Вона працювала досить просто: користувач мав прямо попросити ChatGPT запам’ятати певний факт або вподобання. Проте з часом така система виявилася обмеженою, оскільки накопичені дані могли втрачати актуальність.

Першу функцію пам’яті OpenAI запустила у квітні 2024 року

Щоб розвʼязати цю проблему, компанія розробила технологію під назвою dreaming. Вона працює у фоновому режимі та дозволяє ChatGPT аналізувати інформацію з багатьох попередніх розмов, формуючи більш цілісне уявлення про користувача без необхідності окремих команд на запам’ятовування.

Тепер OpenAI представила нову архітектуру пам’яті, яка базується на dreaming і є більш потужною та ефективною. Одним із головних нововведень став «підсумок пам’яті» — окремий розділ, де користувач може переглянути, яку інформацію про нього зберігає ChatGPT. Там також можна редагувати, оновлювати або видаляти ці дані та визначати, коли чат-бот має використовувати їх у відповідях.

Нову архітектуру пам’яті базується на dreaming і є більш потужною та ефективною

За словами компанії, нова система краще зберігає контекст між розмовами та точніше враховує інтереси людини. Наприклад, якщо користувач раніше обговорював фотографію та свою камеру, ChatGPT зможе пропонувати сумісні аксесуари або обладнання. Аналогічно під час планування подорожей бот враховуватиме попередні вподобання та інтереси.

Крім того, пам’ять автоматично оновлюватиметься з часом, щоб уникати використання застарілої інформації. Розгортання нової системи вже почалося для користувачів Plus і Pro у США, а згодом вона стане доступною і для безплатних акаунтів та інших країн.

Розгортання нової системи вже почалося для користувачів Plus і Pro у США

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