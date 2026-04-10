Що потрібно знати про ВЛК — інструкція Міноборони

Процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Зокрема, триває її цифровізація та оптимізуються правила проведення медичних оглядів.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Що таке ВЛК

ВЛК — це комісія лікарів, що здійснює медичний огляд, на основі якого визначають придатність до військової служби за станом здоров’я. Під час воєнного стану вона є одним із важливих етапів мобілізації та кадрового забезпечення Сил оборони України.

Під час воєнного стану медичний огляд військово-лікарською комісією мають проходити декілька категорій осіб.

Військовозобов’язані

На медогляд в обов’язковому порядку направляються військовозобов’язані (у тому числі ті, які отримали повістку або направлення від ТЦК).

Також колишні «обмежено придатні» мають пройти ВЛК. Йдеться про тих, які колись мали статус «непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час» і не пройшли повторний огляд після його скасування ще у 2024 році.

Кандидати на військову службу за контрактом, які добровільно долучаються до війська теж мають проходити ВЛК.

Військовослужбовці

Обов’язковий медогляд військово-лікарською комісією мають проходити військовослужбовці, які потребують перегляду стану здоров’я (наприклад, після поранення).

Крім того, діє особливий порядок для жінок з медичною або фармацевтичною освітою, які отримали диплом після 2025 року. Вони мають пройти медичний огляд ВЛК протягом 60 днів після автоматичного внесення до військового обліку, оновити дані і отримати військово-облікові документи.

Чи потрібно проходити ВЛК, якщо є бронь або відстрочка

Проходити військово-лікарську експертизу не мають обов’язку військовозобов’язані, які заброньовані або на яких оформлена відстрочка від мобілізації.

За виключенням наступних випадків:

підписання контракту для проходження військової служби;

досі мають рішення ВЛК з формулюванням «Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час» та не проходили повторний медичний огляд (за винятком осіб з інвалідністю, визнаних такими у встановленому порядку);

самостійно виявили бажання пройти медичний огляд.

Зазначимо, щоб пройти ВЛК, необхідно мати направлення.

Яких лікарів проходять на ВЛК

До проходження медичного огляду варто підготуватися. Зокрема, взяти з собою наявні медичні документи та свіжі результати аналізів крові, сечі, на інфекції (ВІЛ, сифіліс, гепатити B і C), кардіограму тощо.

Якщо результатів аналізів немає, краще протягом 4−8 годин перед оглядом не їсти для забезпечення достовірності результатів медичної діагностики, яка є обов’язковою умовою проведення медичного огляду.

Основним етапом є обхід лікарів. До стандартного складу ВЛК входять:

терапевт;

хірург;

невролог;

психіатр;

офтальмолог;

отоларинголог;

стоматолог;

дерматолог.

Залежно від скарг можуть призначити обстеження у додаткових спеціалістів. Якщо під час огляду буде виявлено патологію, яку неможливо оцінити на місці, мають направити на додаткове обстеження (МРТ, КТ, обстеження в умовах стаціонару тощо).

Де можна пройти огляд військово-лікарською комісією

Для військовозобов’язаних працюють ВЛК при районних, обласних та міських ТЦК, які розгорнуті в закладах охорони здоров’я комунальної форми власності. Тобто фактично військовозобов’язані потрапляють на звичайне обстеження, результати якого застосовуються для прийняття рішення щодо можливості залучення особи до війська.

Для військовослужбовців розгорнуті гарнізонні ВЛК в поліклініках військових госпіталів , де можна пройти медичний огляд в амбулаторних умовах.

Також розгорнуті госпітальні ВЛК у військово-медичних закладах охорони здоров’я та в закладах комунальної та державної форм власності, де можна пройти медичний огляд ВЛК під час лікування в умовах стаціонару.

У разі відсутності військово-лікарської комісії в закладі, де лікується військовослужбовець, є можливість виклику до закладу виїзної ВЛК (зазвичай це ті ж гарнізонні ВЛК).

Якщо військовослужбовець після лікування в умовах стаціонару пройшов медичний огляд ВЛК, отримав довідку ВЛК та протягом 30-ти днів перебував у відпустці для лікування, то ближче до її завершення він має повторно пройти медичний огляд.

Це потрібно для визначення потреби у продовженні відпустки для лікування або для остаточного прийняття рішення щодо придатності до військової служби. Направлення на такий медичний огляд може надати ТЦК. Необхідно врахувати, що відпустка для лікування може надаватися до двох разів поспіль.

Під час дії воєнного стану рішення ВЛК про придатність до військової служби щодо військовозобов’язаних дійсне 1 рік. Тобто якщо, наприклад, ви проходили медичний огляд ВЛК у березні 2025 року, то у квітні 2026 року ваші медичні дані в базі «Оберіг» та застосунку Резерв+ вважатимуться застарілими, і вас можуть направити на новий медичний огляд.

Якщо була встановлена «непридатність до військової служби з переоглядом через 6−12 місяців», то бажано прийти на переогляд за 3−4 тижні до завершення терміну, зазначеного в довідці ВЛК.

Якщо ж була встановлена «непридатність до військової служби» і вас виключили з військового обліку, то повторний медичний огляд не проводиться.

З 1 квітня 2025 року постанови ВЛК оформлюються в електронному форматі через Медичну інформаційну систему ЗСУ. Щодо військовозобов’язаних ця інформація автоматично надсилається до реєстру «Оберіг» і відображається через Резерв+.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо у висновку військово-лікарської комісії не враховано реальний стан здоров’я, є два способи оскаржити рішення ВЛК — у досудовому порядку та через суд.

Досудовий порядок оскарження

Щоб оскаржити в досудовому порядку, необхідно в 30-денний термін:

написати скаргу щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути рішення;

долучити до скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Ці документи необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, ніж та, яка прийняла попереднє рішення, або надіслати поштою цінним листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

Вона має переглянути оскаржувану постанову та за потреби направити на повторний медогляд. За його результатами надають нове рішення про стан здоров’я, яке і буде братися до уваги.

Якщо не влаштовує рішення ВЛК при обласному (міському) ТЦК, його можна оскаржити у штатній ВЛК — регіональній або Центральній військово-лікарській комісії.

Судовий порядок оскарження

Якщо людина не погоджується із рішенням штатної ВЛК, то подальше оскарження можливо уже в суді, в порядку адміністративного судочинства.

Причому оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, бо це не входить в компетенцію суду. Водночас суд може перевірити дотримання процедури:

чи були всі обов’язкові лікарі;

чи проведено необхідні дослідження;

чи правильно оформлені документи;

чи не порушено строки чи права особи.

Якщо суд знаходить процедурні порушення, він має право скасувати рішення ВЛК і зобов’язати провести повторний медичний огляд.

Якщо рішення військово-лікарської комісії оскаржується, то дія висновку автоматично не призупиняється. Але рішення після повторного огляду (у разі призначення) анулює попереднє.

Чи можлива відмова від проходження ВЛК

Медичний огляд є обов’язковим етапом для визначення придатності до служби. Відмова від проходження ВЛК в умовах воєнного стану — це серйозне правопорушення, яке в Україні станом на 2026 рік розцінюється не просто як формальна відсутність медогляду, а як пряме ухилення від виконання військового обов’язку.

Формально відмова можлива лише у форматі процесуального оскарження.

Наприклад, якщо повістка і направлення були видані з порушенням закону. Проте є право оскаржувати лише дії посадових осіб у суді, обов’язок пройти огляд все одно залишається.

Якщо військовозобов’язаний отримав направлення (у паперовій чи електронній формі або через Резерв+) і не з’явився на огляд без поважних причин, це розцінюється як адміністративне порушення законодавства про мобілізацію. Суми штрафів для громадян становлять від 17 000 до 25 500 гривень.

Окрім штрафу, дані про порушника вносяться до бази «Оберіг» і він автоматично позначається як такий, що перебуває в розшуку ТЦК. А це у свою чергу може призвести до обмежень у праві керування транспортними засобами та затримання поліцією.

Якщо систематично ухилятися від проходження ВЛК та ігнорувати виклики до ТЦК, такі дії можуть кваліфікуватися як ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. І це вже загрожуватиме позбавленням волі на строк від 3 до 5 років.

