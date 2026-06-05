Назва Primera повернулася на електроседані Nissan Сьогодні 19:33 — Технології&Авто

Nissan несподівано повернув добре знайому назву Primera, але тепер — у зовсім іншому форматі.

Колись це був сімейний седан із бензиновими двигунами, а зараз мова про повністю електричну модель. Публічний дебют новинки відбувся на Philippine International Motor Show. І хоча ім’я залишилося старим, сам автомобіль майже нічим не нагадує попередника.

Легендарна назва отримала іншу роль

Для прихильників Nissan назва Primera справді багато означає. Модель з’явилася ще у 1990 році й протрималася на конвеєрі три покоління — аж до завершення виробництва у 2007-му. За цей час її продавали як седан, ліфтбек і універсал. Окремо Primera запам’яталася ще й успіхами у британському туринговому чемпіонаті, де здобула кілька титулів.

У США цю модель також знали, щоправда під іншою назвою. Там вона продавалася як Infiniti G20 і була на ринку з 1990 до 2002 року. Тож повернення шильдика привернуло помітну увагу, хоча зараз йдеться вже зовсім не про ту машину, яку колись бачили в шоурумах.

Китайська база і зовсім інший характер

Новий Nissan Primera EV побудований на основі китайського Nissan N7. Це електроседан, створений у межах спільного підприємства Nissan і Dongfeng. Тобто перед нами не окрема глобальна модель, розроблена з нуля, а адаптована версія вже існуючого автомобіля — для нового іміджевого кроку бренду.

Зовні новинка майже не відрізняється від N7. Кузов у стилі fastback, широкі світлодіодні елементи освітлення, врізні дверні ручки, які вже встигли викликати суперечливі оцінки. У Nissan, схоже, не стали переосмислювати дизайн кардинально. Навпаки, Primera виглядає майже як точна копія китайського донорського електроседана.

Прем’єра моделі стала частиною ширшої презентації Nissan на мотор-шоу в Манілі. Разом із Primera компанія показала X-Trail e-Power і кілька майбутніх електрифікованих новинок. Саме там бренд уперше офіційно підтвердив повернення назви Primera до своєї електричної лінійки.

За габаритами новий Primera вийшов помітно більшим за свого історичного тезку. Довжина моделі становить 194,1 дюйма, або 4930 мм, а колісна база — 114,8 дюйма, тобто 2915 мм. У Nissan прямо на цьому не наголошували, але з такими розмірами автомобіль навіть більший за Toyota Camry.

Оприлюднені сертифікаційні документи для Філіппін показали характеристики, які майже повністю збігаються з початковою версією N7. Йдеться про один електромотор потужністю 215 к.с., або 160 кВт. Крутний момент — 225 lb-ft, тобто 305 Нм. Як пише AUTODOSUG, ці дані фактично підтверджують, що технічна база моделі залишилася без суттєвих змін.

autodosug За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.