У другому найбільшому місті Португалії запроваджують безкоштовний проїзд у громадському транспорті
У португальському місті Порту вирішили запровадити безкоштовний проїзд у всьому громадському транспорті для місцевих мешканців.
Про це повідомляє Euronews.
Друге за величиною місто Португалії запроваджує безкоштовний проїзд у всьому громадському транспорті агломерації Порту.
Це було передвиборчою обіцянкою чинного голови муніципалітету Педру Дуарте, який переміг на останніх місцевих виборах на чолі коаліції PSD/CDS-PP/IL.
Дуарте заявив, що «фінансові витрати оцінюються в 20−25 мільйонів євро на рік». Тому мер допускає підвищення туристичного збору до 4 євро — «до рівня Лісабона» — як один із способів фінансування проєкту.
Мерія розраховує, що безкоштовний проїзд для всіх мешканців зробить пересування містом та за його межами більш ефективним.
Запроваджений у Порту захід поширюється на весь транспорт мережі Andante (метро Порту, автобуси компанії STCP та мережі Unir, міські поїзди Порту, трамвай та судна майбутньої переправи між Порту та Віла-Нова-де-Гая).
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