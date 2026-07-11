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У Києві з 15 липня зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті

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У Києві з 15 липня підвищать ціну на проїзд у громадському транспорті
У Києві з 15 липня підвищать ціну на проїзд у громадському транспорті
У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті. Міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.
Про це йдеться в розпорядженні на офіційному порталі КМДА.
Згідно з документом, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер становитиме 30 гривень. Така сама ціна діятиме і при купівлі від 1 до 9 поїздок.
Водночас передбачена система знижок за оптове поповнення:
  • 10−19 поїздок — по 28,90 грн;
  • 20−29 поїздок — 27,80 грн;
  • 30−39 поїздок — 26,60 грн;
  • 40−49 поїздок — 25,50 грн;
  • 50 поїздок — 25,00 грн.
Окремо встановлюється вартість проїзного квитка з можливістю багаторазової пересадки протягом 90 хвилин з моменту активації. Він коштуватиме 60 гривень без урахування вартості самого носія електронного квитка.
Для тих, хто купує довгострокові проїзні, тарифи такі:
  • необмежена кількість поїздок на місяць — 3656 грн (для фізичних та юридичних осіб), 1828 грн для студентів, 914 грн для учнів денної форми навчання;
  • на другу половину місяця вдвічі дешевше;
  • лімітовані проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки коштуватимуть від 1088 до 2888 грн залежно від кількості поїздок і категорії пасажира.
Також передбачені проїзні на 24 години — 375 грн, на 48 годин — 563 грн, на 72 години — 750 грн.
Більшість пунктів розпорядження набирає чинності з 15 липня. Але тариф на проїзний квиток за 60 гривень почне діяти з 1 серпня.
Окремо в документі уточнюється, що поїздки, придбані до 14 липня 2026 року, залишаються дійсними до 14 вересня 2026 року. Невикористані до цієї дати поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс носія квитка.
За матеріалами:
Укрінформ
Київ
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