У Києві з 15 липня зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті Сьогодні 11:11

У Києві з 15 липня підвищать ціну на проїзд у громадському транспорті

У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті. Міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.

Про це йдеться в розпорядженні на офіційному порталі КМДА.

Згідно з документом, вартість одного разового квитка на метрополітен, автобус, трамвай, тролейбус чи фунікулер становитиме 30 гривень. Така сама ціна діятиме і при купівлі від 1 до 9 поїздок.

Водночас передбачена система знижок за оптове поповнення:

10−19 поїздок — по 28,90 грн;

20−29 поїздок — 27,80 грн;

30−39 поїздок — 26,60 грн;

40−49 поїздок — 25,50 грн;

50 поїздок — 25,00 грн.

Окремо встановлюється вартість проїзного квитка з можливістю багаторазової пересадки протягом 90 хвилин з моменту активації. Він коштуватиме 60 гривень без урахування вартості самого носія електронного квитка.

Для тих, хто купує довгострокові проїзні, тарифи такі:

необмежена кількість поїздок на місяць — 3656 грн (для фізичних та юридичних осіб), 1828 грн для студентів, 914 грн для учнів денної форми навчання;

на другу половину місяця вдвічі дешевше;

лімітовані проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки коштуватимуть від 1088 до 2888 грн залежно від кількості поїздок і категорії пасажира.

Також передбачені проїзні на 24 години — 375 грн, на 48 годин — 563 грн, на 72 години — 750 грн.

Більшість пунктів розпорядження набирає чинності з 15 липня. Але тариф на проїзний квиток за 60 гривень почне діяти з 1 серпня.

Окремо в документі уточнюється, що поїздки, придбані до 14 липня 2026 року, залишаються дійсними до 14 вересня 2026 року. Невикористані до цієї дати поїздки автоматично перерахують у грошовий еквівалент і зарахують на баланс носія квитка.

Укрінформ За матеріалами:

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