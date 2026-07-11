У Києві з 15 липня зміняться тарифи на проїзд у громадському транспорті
- 10−19 поїздок — по 28,90 грн;
- 20−29 поїздок — 27,80 грн;
- 30−39 поїздок — 26,60 грн;
- 40−49 поїздок — 25,50 грн;
- 50 поїздок — 25,00 грн.
- необмежена кількість поїздок на місяць — 3656 грн (для фізичних та юридичних осіб), 1828 грн для студентів, 914 грн для учнів денної форми навчання;
- на другу половину місяця вдвічі дешевше;
- лімітовані проїзні на 46, 62, 92 та 124 поїздки коштуватимуть від 1088 до 2888 грн залежно від кількості поїздок і категорії пасажира.
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