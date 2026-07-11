Скільки часу займає пошук IT-фахівця — дослідження Сьогодні 08:17

Вакансії у IT-галузі закривають в середньому за 26 днів, Фото: magnific

Медіанний час закриття IT-вакансій становить 26 календарних днів, а від першого контакту з кандидатом до його згоди на офер минає в середньому 19 днів. Найшвидше закриваються QA-вакансії, а найдовше — позиції рівня Management/Leadership.

Про це свідчать результати дослідження IT-рекрутингової агенції ITExpert, яка проаналізувала 274 закриті вакансії у 79 компаніях за 2025−2026 роки.

Скільки насправді триває закриття IT-вакансій

Як свідчить дослідження, медіанний термін закриття вакансії (Time-to-fill) становить 26 календарних днів. Водночас від першого контакту з кандидатом до його згоди на пропозицію роботи (Time-to-hire) минає в середньому 19 днів.

Найбільша частка вакансій закривається за 11−30 днів. Після 43 днів вакансія виходить за межі строків, у які вкладаються 75% кейсів; після 62 днів — потрапляє у 10% найдовших закриттів.

Дослідження показує, що швидке закриття вакансій залишається винятком: лише до 5% IT-вакансій закриваються протягом 10 календарних днів. Натомість майже кожна четверта вакансія переходить за поріг у 40 днів.

Як коментує Анна Резнікова, Head of Recruitment в ITExpert, якщо рекрутинг триває понад кілька місяців — це ризик для бізнесу, адже компаніям потрібні люди зараз, щоб продукт продовжував працювати, а команда не вигорала.

Також зазначається, що у 7 з 10 вакансій закривають кандидатом, якого знайшли протягом перших 10 днів.

Час закриття вакансій в IT

Яких спеціалістів знаходять найшвидше

Найшвидше закриваються QA-вакансії: медіанний Time-to-fill — 18 днів.

Найдовший цикл мають Management / Leadership-ролі: медіанний Time-to-fill — 40 днів.

За даними дослідження, MilTech-вакансії потребують більше часу: медіанний Time-to-fill — 34 дні, тобто на 31% більше, а Time-to-hire — 27 днів, на 42% довше.

Як пояснюють аналітики, у цьому сегменті вища чутливість до досвіду, складніші вимоги до профілю та більше етапів перевірки кандидатів — як наслідок, триваліший цикл наймання.

«MilTech зараз схожий на червоний океан із маленьким пулом кандидатів і дуже високими очікуваннями до них. Компанії часто шукають не просто Embedded Engineer чи Hardware Engineer, а людину, яка зможе закрити цілий шмат продукту: від плати й мікроконтролерів до конструктиву, автономності чи роботи в обмеженому середовищі», — пояснює Микола Клєстов, CTO в ITExpert.

Раніше Finance.ua писав, попри високу конкуренцію, IT-сфера залишається однією з найпривабливіших для тих, хто планує змінити професію. Із посиланням на robota.ua ділимося п’ятьма основними кроками , які допоможуть новачкам підготуватися до старту кар’єри в IT та уникнути типових помилок.

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