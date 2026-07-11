Що заважає українкам будувати капітал: головні бар’єри та рішення з конференції VLASNA Сьогодні 11:25

Головне з онлайн-конференції VLASNA

Лише 8% українок сьогодні не вважають фінансову незалежність актуальною для себе. Натомість 18% вже роблять конкретні кроки, щоб сформувати власний капітал, 29% готові почати, але поки не знають як, а ще 23% насамперед зосереджені на забезпеченні фінансової стабільності.

Такі результати ексклюзивного дослідження Kantar Україна для VLASNA свідчать, що запит на фінансову незалежність серед українських жінок вже сформований, але багатьом бракує знань, практичних інструментів і впевненості, щоб перейти від намірів до дій.

Саме цій темі була присвячена безкоштовна онлайн-конференція VLASNA, що відбулася 9 липня. Протягом дня експертки з інвестицій, підприємництва, кар’єрного розвитку, фінансів і сучасних технологій ділилися практичними кейсами та досвідом, які допомагають будувати капітал незалежно від того, на якому етапі сьогодні перебуває жінка.

Конференція показала, що шлях до фінансової незалежності не є однаковим для всіх. Для когось він починається з перших інвестицій, для інших — із запуску власної справи, а для третіх — із розвитку кар’єри. Саме ці три напрями стали основою програми конференції.

У цій статті ми зібрали головні виклики, які звучали під час конференції, та практичні рішення, якими поділилися спікерки.

Бар’єр № 1. Страх зробити перший крок

Майже будь-які зміни починаються зі страху. Страху втратити гроші, помилитися чи почати щось нове без гарантій успіху. Так, у блоці «Інвестиції» засновниця Pro Invest Academy Наїда Хотинська наголосила , що інвестування не починається з великих сум чи складних фінансових інструментів. Воно починається з рішення взяти відповідальність за власне фінансове майбутнє. Менторка «Біржового університету» Анна Гапа продемонструвала, що перші інвестиції можуть бути зрозумілими навіть для новачків, якщо рухатися поступово, диверсифікувати портфель і мислити довгостроково.

У блоці «Власна справа» Олена Борисова, CEO та власниця «Gastro Family», поділилася власним досвідом розвитку бізнесу та його масштабування через франчайзинг. Її головна думка полягала в тому, що великі результати з’являються тоді, коли підприємець перестає боятися масштабувати успішну модель. Директорка департаменту міжнародних операцій «Укрпошти» Юлія Павленко своєю чергою розповіла, що вихід на міжнародні маркетплейси сьогодні доступний навіть невеликим українським виробникам. Головне, це щоб малий і середній бізнес не вагався виходити за межі локального ринку.

Не менш актуальною тема страху звучала і в блоці про кар’єру. Під час свого виступу співвласниця Global HR Solutions Анастасія Шевченко поділилась своїми спостереженнями за тисячами жінок, які недооцінюють власний досвід і не вміють говорити про свої сильні сторони.

Вона розповіла з чого складається самопрезентація, яка допомагає впевнено представляти себе роботодавцям, клієнтам і партнерам.

Кар’єрна консультантка Уляна Ходорівська продовжила цю тему, пояснивши, чому жінки часто остерігаються проводити перемовини про умови праці. Більше того, вона поділилася практичними інструментами, які допомагають вести переговори впевнено й аргументовано.

Бар’єр № 2. Відсутність знань та практичних навичок

Навіть найбільше бажання змінити своє фінансове життя часто стикається з простим запитанням: «З чого почати?» Саме брак практичних знань стає одним із найбільших бар’єрів на шляху до змін.

Щоб нівелювати брак знань у тому як відкрити брокерський рахунок, фінансова планерка iPlan.ua, Уляна Гринчевська покроково розібрала процес його відкриття та пояснила на які критерії звернути увагу перед початком інвестування.

Практичними знаннями поділилися й експертки інших тематичних блоків. Співзасновниця WEB3 університету Learn to Earn Global Анна Пацан показала, як використовувати інструменти ШІ для автоматизації щоденних завдань, підготовки контенту, аналізу інформації та підвищення особистої продуктивності. Ведуча каналу «Ми — Україна» Марія Скиба розповіла, як створювати контент, який привертає увагу аудиторії та допомагає розвивати особистий бренд.

Бар’єр № 3. Ігнорування фізичних та емоційних потреб

Навіть коли страх подолано, а необхідні знання вже отримані, залишається ще один важливий бар’єр — внутрішній ресурс. Постійний стрес, перевтома, життя в умовах війни та необхідність одночасно поєднувати роботу, сім’ю й особисті справи часто призводять до того, що на реалізацію власних цілей просто не вистачає сил.

Тому у виступі про баланс сучасної лідерки співвласниця digital-агенції LOBODS Зоя Лобод наголосила, що для жінки слід вміти визначати свої пріоритети, керувати власною енергією та регулярно проводити «самокоучинг», щоб не втрачати фокус на тому, що дійсно важливо.

Лікарка-психологиня Альона Алексєєва звернула увагу на те, що відбувається з тілом і психікою, коли ми довго «тримаємося». Вона пояснила, як постійне емоційне напруження впливає на здоров’я, працездатність і здатність ухвалювати рішення. Її головна думка полягала в тому, що турбуватися про власний фізичний та емоційний необхідно, інакше можна забути про професійний розвиток та досягнення будь-яких цілей.

Практичним продовженням цієї теми став майстер-клас Вікторії Пруднікової «Аудити життя». Дві учасниці отримали інструмент, який допомагає чесно оцінити різні сфери життя, визначити, що забирає найбільше енергії, а що, навпаки, допомагає рухатися вперед. Іноді першим кроком до змін є не новий проєкт чи інвестиція, а переосмислення власних пріоритетів.

Це лише частина ідей та практичних порад, які прозвучали під час конференції VLASNA. Програма була ширшою та охопила більше практичних кейсів, інструментів і досвіду від експерток з інвестицій, підприємництва, кар’єри, психології та сучасних технологій.

Детальніше ознайомитися з усіма виступами можна у записі конференції за посиланням

Вдячні партнерам конференції

Проведення безкоштовної конференції VLASNA стало можливим завдяки підтримці партнерів, які поділяють ідею розвитку фінансової грамотності, жіночого підприємництва та професійного зростання українських жінок.

Щиро дякуємо генеральному інформаційному партнеру благодійному фонду «Твоя Опора» , а також золотому партнеру Біржовому Університету за підтримку освітніх ініціатив і популяризацію культури інвестування в Україні.

Окрема подяка партнерам конференції Pro Invest Academy Академії Мінфін та Portmone , які долучилися до організації заходу та допомогли зробити якісний освітній контент доступним для тисяч українок.

Разом ми створюємо простір, у якому жінки отримують знання, натхнення та практичні інструменти для досягнення фінансової незалежності, розвитку власної справи й успішної кар’єри. Дякуємо кожному партнеру за довіру, підтримку та спільне прагнення змінювати майбутнє українських жінок.

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