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Відень підвищує туристичний податок

Світ
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Столиця Австрії підвищує туристичний збір
Столиця Австрії підвищує туристичний збір, Фото: magnific
Після рекордного напливу туристів влада Відня вирішила вдвічі підвищити туристичний податок: з початку червня його збільшили з 3,2% до 5%, а з липня 2027 року планують підвищити його до 8%.
Про це повідомляє AFP.

Готельєри та турфірми розкритикували рішення

Як і в інших містах Європи, стурбованих проблемою надмірного туризму, влада розглядає цей збір як засіб змусити туристичний сектор справедливо оплачувати навантаження, яке накладають на міську інфраструктуру натовпи відвідувачів.
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Однак Мартін Станіц, речник Австрійської асоціації готелів (OeHV), висловив жаль з приводу того, що таке підвищення зробить цей податок «другим за величиною в Європі», поступаючись лише Амстердаму.
Зазначаючи, що готелі й так вже стикаються з високими податками та стрімким зростанням витрат на енергоносії, заробітну плату та продукти харчування, Станіц стверджує, що влада схильна розглядати туризм як спосіб залатати діри в міському бюджеті.
«Протягом десятиліть місто жило не за своїми засобами, а тепер покриває бюджетний дефіцит за рахунок туризму. Вбивати курку, яка несе золоті яйця, — не найкраща ідея», — сказав він у коментарі агентству.
Його розчарування поділяють туристичні агентства, які особливо нарікають на податок у розмірі 12 євро ($16), що вже стягується з авіаквитків.
Грегор Каданка, який очолює Асоціацію австрійських туристичних агентств, вважає, що накопичення податків і зборів загрожує туристичній привабливості Австрії.
Зокрема, він вказав на рішення лоукост-авіакомпанії Ryanair надавати перевагу рейсам до Братислави, що знаходиться всього за кілька десятків кілометрів у сусідній Словаччині, замість прямих рейсів до Відня.
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За його словами, конкурентні туристичні напрямки набирають обертів, тоді як Відень, який стає дедалі дорожчим порівняно з іншими столицями Центральної Європи, «втрачає свій блиск».
Однак міська влада заперечує це, стверджуючи, що підвищення податків є способом «розподілу відповідальності» за утримання міста між міською владою та туристичним сектором — який, зрештою, отримує вигоду від відомих своєю надійністю громадських послуг.
«Туризм як ніколи раніше користується першокласною інфраструктурою міста, а також отримує вигоду від її утримання та розширення — тож цілком зрозуміло, що він має вносити свою частку», — заявила AFP Ізабелла Раутер, речниця Віденського офісу з туризму.
За її словами, податок також є «інвестицією в майбутнє цього туристичного напрямку і покращує місто не лише для відвідувачів, а й для мешканців Відня».
За матеріалами:
Європейська правда
Подорожі
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