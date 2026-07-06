Євро замість гривні: коли в Україні введуть європейську валюту Сьогодні 12:35 — Валюта

Євро замість гривні: коли в Україні введуть європейську валюту

Україна поступово наближає свою фінансову систему до європейських стандартів, однак говорити про швидку відмову від гривні поки що зарано. Для переходу на євро країні потрібно виконати низку економічних і законодавчих умов, а сам процес може тривати роками навіть після завершення війни.

Про це розповів віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов у новому відео на YouTube-каналі Finance.ua , де відповів на запитання глядачів/

Які зміни потрібні для переходу на євро

За словами Мамедова, запровадження євро не можна здійснити одним законом чи рішенням влади. Насамперед Україна має адаптувати банківську систему до правил, за якими працюють країни Європейського Союзу.

Йдеться про зміни у сфері банківського капіталу, управління ризиками, фінансового моніторингу, захисту прав клієнтів, цифрової стійкості та міжнародних платежів. Цей процес уже розпочався, але його реалізація потребуватиме кількох років.

Одним із важливих етапів фінансової інтеграції є приєднання України до SEPA — єдиної зони платежів у євро. За словами банкіра, для громадян це означатиме швидші, дешевші та зрозуміліші перекази в євро між країнами. Для бізнесу — спрощення розрахунків із європейськими партнерами, а для банків — роботу за єдиними стандартами.

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Втім, SEPA — лише частина масштабної реформи. Лише у сфері фінансових послуг Національний банк має підготувати або долучитися до розробки понад 30 законопроєктів, а також десятків нормативно-правових актів.

Коли євро може стати основною валютою

Мамедов зазначає, що навіть після вступу України до ЄС гривня не зникне автоматично.

Перед переходом на євро країна повинна мати стабільну економіку, контрольовану інфляцію, стійкі державні фінанси, прогнозований валютний ринок і відповідне законодавство.

Крім того, Україна має щонайменше два роки перебувати у спеціальному валютному механізмі ERM II, який перевіряє здатність національної валюти залишатися стабільною щодо євро. Лише після цього Європейський Союз може ухвалити рішення про запровадження єдиної валюти.

За оцінкою банкіра, євро поступово відіграватиме дедалі більшу роль у міжнародних розрахунках, інвестиціях і роботі українського бізнесу.

Водночас, щоб євро стало природним валютним орієнтиром для країни, частка розрахунків у цій валюті має зрости приблизно до 55−60%. Наразі, за словами Мамедова, подібну частку займають операції у доларах.

Більше про те, коли Україна може перейти на євро, які умови необхідно виконати та як це вплине на громадян і бізнес, дивіться у відео за посиланням:

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