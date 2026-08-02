Porsche скоротить 9 тис. робочих місць до 2035 року
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Німецький виробник люксових автомобілів Porsche скоротить загалом 9 тис. робочих місць до 2035 року в межах масштабної реструктуризації материнської компанії Volkswagen, викликаної слабким попитом та жорсткою конкуренцією.
Також компанія зафіксувала план інвестицій у розмірі 2,1 млрд євро (2,39 млрд доларів) у головний завод у Штутгарт-Цуффенгаузені та науково-дослідний центр у Вайссаху.
Рішення було схвалене на засіданні наглядової ради Porsche.
Криза німецького автопрому та плани Volkswagen
З аналогічними викликами та необхідністю зниження витрат на тлі переходу на електромобілі й тиску з боку китайських конкурентів зіштовхнулися й інші німецькі автовиробники, зокрема Mercedes-Benz та BMW.
Попередник Лейтерса на посаді очільника Porsche Олівер Блюме, який зараз очолює Volkswagen Group, наполягає на подвоєнні скорочень усередині всього концерну — до 100 000 робочих місць. За його словами, це необхідно для збереження конкурентоспроможності компанії.
Крім того, Блюме попередив про ризик закриття чотирьох заводів концерну після 2030 року, включно з одним із майданчиків бренду Audi.