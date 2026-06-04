Близько 120 тисяч ІТ-спеціалістів виїхали з України під час війни Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Близько 54% українських ІТ-компаній мають офіси/представництва за кордоном

Близько 20% українських ІТ-фахівців уже працюють за межами країни, а 6% компаній розглядають можливість повного закриття офісів в Україні.

Про це повідомляє dev.ua з посиланням на дослідження «Дія.City — стратегічний актив України. Місце української юрисдикції в глобальній технологічній екосистемі», яке підготували юридична компанія Juscutum та Diia. City Union.

За кордон виїхали близько 120 тисяч ІТ-спеціалістів

Автори дослідження зазначають, що повномасштабна війна посилила тенденцію до релокації бізнесу. Близько двох третин ІТ-компаній здійснили часткове або повне переміщення бізнесу, а приблизно чверть компаній повністю релокувалися за кордон.

За даними дослідження, значним є кадровий відтік: наразі близько 120 000 ІТ-спеціалістів виїхали за кордон, і з них приблизно 62 000−64 000 продовжують працювати на українські компанії віддалено.

У дослідженні це вказано як довгостроковий ризик, адже закріплення компаній і спеціалістів в інших юрисдикціях як платників податків означає звуження бази оподаткування в Україні.

Окрім того, цифровий характер бізнесу в ІТ-сфері дозволяє працювати з будь-якої локації, тож близько 54% українських ІТ-компаній мають офіси/представництва за кордоном, а 51% ІТ-керівників планують подальше розширення присутності за межами України.

Той факт, що ЄС надав українцям тимчасовий захист і право працювати також спрощує міграцію ІТ-спеціалістів і бізнесів.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що з 10 червня запрацюють нові правила для отримання бронювання на критичних підприємствах. Зокрема, зарплатну планку підняли до 25 941 грн. Водночас для українського ІТ-ринку цей крок навряд чи стане фатальним. Загальна медіанна зарплата по ринку зараз становить $3000.

Ба більше, у другому півріччі 2025 року медіана тих, кого забронював основний роботодавець, хоч і просіла на $433, все одно тримається на рівні $3500. Найвищі доходи мають айтівці з відстрочкою ($3700) та ті, хто заброньований на другій роботі ($4000).

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