Історичний антирекорд: індійська рупія впала через кризу в постачанні енергоносіїв

Індійська валюта впала до рекордного мінімуму, переступивши рівень у 94 рупії за долар, через кризу в постачанні енергоносіїв, спричинену війною на Близькому Сході.
Про це повідомляє Reuters.
За підсумками фінансового року, який закінчиться березнем, рупія може показати найсильніший обвал більш ніж за десять років.
Рупія ослабла в п’ятницю на 0,6% до 94,6525 за долар, затьмаривши досягнутий цього тижня попередній історичний мінімум ⁠93,98. З початку американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого рупія просіла приблизно на 4%, а з 31 березня 2025 року — більш ніж на 10%.
Cхожий за масштабами обвал стався в 2011—2012 роках, коли рупія впала майже на 14% через втрату апетиту до ризику у світі через тривоги про рівні боргу в єврозоні і слабкість зовнішньоекономічного сектору індійської економіки.
Хоча настрої інвесторів трохи покращилися завдяки рішенню президента США дати Тегерану ще 10 днів на укладання угоди про закінчення війни, ‌повідомлення про те, що Дональд Трамп розглядає можливість направити більше американських військовослужбовців на Близький Схід.
Аналітики знизили прогноз темпів зростання ВВП Індії, спрогнозували послаблення рупії, і деякі також очікують на підвищення ставок центробанку протягом наступних 12 місяців, оскільки конфлікт може призвести до стрибка інфляції у світі.
За матеріалами:
Finance.ua
