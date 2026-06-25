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Нарешті як у WhatsApp: у Google Messages з’явиться довгоочікувана базова функція

Технології&Авто
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Наразі масштабне покращення інтерфейсу та функціонала перебуває на стадії розробки та тестування
Наразі масштабне покращення інтерфейсу та функціонала перебуває на стадії розробки та тестування
Google Messages постійно розвивається як один із найкращих месенджерів RCS, але йому досі бракує деяких базових опцій. Конкуруючі платформи, такі як WhatsApp, пропонують ці можливості роками. Тепер розробники нарешті виправлять один із найдавніших недоліків, впроваджуючи функцію, відсутність якої досі дивувала користувачів.
Про це пише androidauthority.com.
На сьогодні Google Messages не дозволяє пересилати кілька повідомлень або медіафайлів одночасно. Якщо ви виберете кілька зображень, додаток запропонує лише видалити або завантажити їх. Текстові повідомлення взагалі неможливо виділити масово — кожне доводиться копіювати чи пересилати окремо, що створює значні незручності.

Що зміниться

Google вирішив позбутися цього обмеження. У коді останньої бета-версії месенджера вдалося виявити та активувати нові інструменти. Оновлення дозволяє вибирати кілька різних елементів у чаті одночасно, суттєво спрощуючи взаємодію з контентом.
Після активації функції та виділення повідомлень у верхньому правому куті з’являється три крапки з опцією «Переслати». Натискання на неї відкриває список контактів. При цьому внизу екрана з’являється зручний попередній перегляд усіх вибраних текстів чи фотографій, якого раніше не було.
Нарешті як у WhatsApp: у Google Messages з’явиться довгоочікувана базова функція
Наразі масштабне покращення інтерфейсу та функціонала перебуває на стадії розробки та тестування. Користувачам доведеться трохи почекати, поки нововведення з’явиться у стабільній версії програми.
За матеріалами:
iTechua
GoogleТехнології
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