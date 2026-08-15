ByteDance розробляє одну з найбільших ШІ-моделей у світі Сьогодні 03:40 — Технології&Авто

ByteDance перебуває на ранньому етапі навчання моделі

Китайська компанія ByteDance, якій належить TikTok, працює над новою великою моделлю штучного інтелекту.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, знайомі з проєктом.

За масштабом вона може наблизитися до флагманської Mythos від Anthropic.

Що відомо про майбутню ШІ-модель ByteDance

За даними співрозмовників видання, компанія перебуває на ранньому етапі навчання моделі, яка може отримати до 10 трильйонів параметрів. Це приблизно втричі більше, ніж у Kimi K3 від китайської Moonshot — найбільшої моделі, яку наразі представили в Китаї.

Зараз модель проходить етап навчання, який зазвичай триває від трьох до шести місяців. Після цього її планують донавчити та, якщо розробка буде успішною, випустити для користувачів. Остаточний розмір моделі визначать пізніше.

Anthropic офіційно не розкриває кількість параметрів своїх моделей, однак, за оцінками галузі, Mythos 5 має близько 8 трильйонів параметрів, а Fable 5 — приблизно 5 трильйонів.

У Financial Times зазначають, що проєкт ByteDance демонструє прагнення китайських компаній не лише скоротити відставання від американських розробників, а й перевершити їх у створенні найпотужніших ШІ-систем.

За інформацією видання, протягом останніх трьох років ByteDance активно інвестує у розвиток ШІ: будує дата-центри, розширює хмарний підрозділ Volcano Engine, працює над власними чипами для штучного інтелекту та збільшує команду дослідників.

Модель розробляє команда Seed, яку очолює колишній науковець Google DeepMind У Юнхуей. До неї входять близько 2 тис. співробітників у Китаї та за його межами.

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