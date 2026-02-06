Туристичний сайт «відправив» мандрівників до неіснуючого місця: статтю писав ШІ
На сайті австралійської туристичної компанії Tasmania Tours з’явився блог, який створили за допомогою штучного інтелекту.
В одній зі статей блогу автори рекомендували туристам відвідувати гарячі джерела у містечку Велдборо в північній Тасманії, яких, як зʼясувалося, не існує взагалі.
Про інцидент повідомляє CNN.
Стаття стала вірусною і туристи масово приїжджали до містечка Велдборо в пошуках цього «спокійного курорту».
За словами місцевої мешканки та власниці готелю Weldborough Hotel Крісті Проберт, спочатку було по кілька дзвінків на день. Люди питали, де знаходять відомі й розхвалені в інтернеті «гарячі джерела». Далі вони почали приїжджати і великими натовпами.
«Якщо ви знайдете ці гарячі джерела, пиво за мною», — відповідала Проберт усім відвідувачам.
Власник туристичної компанії Скотт Геннессі визнав, що вони замовили маркетингові матеріали в стороннього підрядника і цього разу публікацію не перевіряли.
Після розголосу компанія зіткнулася з хвилею критики та серйозною шкодою для репутації, хоча її власники наголошують, що не мали наміру вводити людей в оману.
Цей блог на сайті Tasmania Tours наразі видалили.
Поділитися новиною
Також за темою
Туристичний сайт «відправив» мандрівників до неіснуючого місця: статтю писав ШІ
PKP PLK запровадить штрафи за затримки поїздів у Польщі
У Польщі будуть нові паспорти: чому так
ЄС оцінив ефект санкцій проти росії після чотирьох років війни
Румунія планує посилити контроль у Чорному морі для захисту газового проєкту
Німеччина інвестує мільярди у військово-космічні технології: супутники та лазерні системи