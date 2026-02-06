Туристичний сайт «відправив» мандрівників до неіснуючого місця: статтю писав ШІ Сьогодні 18:33 — Світ

ШІ написав статтю про місце якого не існує

На сайті австралійської туристичної компанії Tasmania Tours з’явився блог, який створили за допомогою штучного інтелекту.

В одній зі статей блогу автори рекомендували туристам відвідувати гарячі джерела у містечку Велдборо в північній Тасманії, яких, як зʼясувалося, не існує взагалі.

Про інцидент повідомляє CNN.

Стаття стала вірусною і туристи масово приїжджали до містечка Велдборо в пошуках цього «спокійного курорту».

За словами місцевої мешканки та власниці готелю Weldborough Hotel Крісті Проберт, спочатку було по кілька дзвінків на день. Люди питали, де знаходять відомі й розхвалені в інтернеті «гарячі джерела». Далі вони почали приїжджати і великими натовпами.

«Якщо ви знайдете ці гарячі джерела, пиво за мною», — відповідала Проберт усім відвідувачам.

Власник туристичної компанії Скотт Геннессі визнав, що вони замовили маркетингові матеріали в стороннього підрядника і цього разу публікацію не перевіряли.

Після розголосу компанія зіткнулася з хвилею критики та серйозною шкодою для репутації, хоча її власники наголошують, що не мали наміру вводити людей в оману.

Цей блог на сайті Tasmania Tours наразі видалили.

