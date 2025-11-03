День фінансів: спільні картки в monobank, бронювання чоловіків у розшуку ТЦК, безкоштовні поїздки до 3000 км Сьогодні 17:45

Понеділок, 3 листопада. Як працюватиме нова програма «Укрзалізниці», та хто зможе забронювати працівників, які мають проблеми з військовим обліком.

Спільні картки в monobank

У monobank запрацювала нова функція «спільні картки». Після оновлення застосунку під карткою mono можна натиснути «Відкрити доступ», обрати близьку людину, встановити місячний ліміт витрат і ця людина зможе користуватися коштами з вашого рахунку. Той, хто відкрив доступ, бачить усі витрати, а користувач спільної картки — лише свої.

Зниження швидкісного ліміту

З 1 листопада у Києві та Дніпрі завершився літній період підвищеного швидкісного режиму на низці міських магістралей. Максимально дозволена швидкість на цих ділянках знижена до 50 км/год. Де саме зменшили швидкість — розповідаємо тут

🚗 Цілком можливо, що вже дуже скоро українських водіїв очікують суттєві зміни — від 2026 року депутати пропонують запровадити нову систему штрафних балів, яка докорінно змінить підхід до покарання за порушення правил дорожнього руху. Кожне порушення враховуватиметься в особистому «реєстрі водія», і наслідки набиратимуться поступово — від дрібних попереджень до позбавлення права керування.

У новій статті Finance.ua розповідає про те, що це за реформа, як працюватиме бальна система та що про це каже досвід Європи:

Інноваційний хаб для фінсектору

Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що регулятор працює над запуском національного інноваційного хабу для фінансової сфери, який планують запустити у 2026 році. Він зазначив, що Нацбанк не обмежуватиме технологічні рішення, але вимагатиме від учасників фінансового ринку наявності систем внутрішнього контролю, моніторингу та захисту даних.

Кредитні рейтинги банків

Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) трьох українських державних банків — Ощадбанку, «Укрексімбанку» та «Сенс Банку»: у іноземній валюті — на рівні (LTFC) «CCC», у національній валюті — на рівні «CCC+». Для «Ощадбанку» та «Сенсу» також підтверджено рейтинги стійкості банку (VR) на рівні «ccc».

Чоловіки в розшуку ТЦК можуть отримати бронювання

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 4630-IX, який регулює особливості трудових відносин під час воєнного стану. Зокрема, він дозволяє бронювати працівників оборонно-промислового комплексу, які мають проблеми з військовим обліком.

Безкоштовні поїздки до 3000 км

Зеленський оголосив про програму «Зимової підтримки» українців, яка, зокрема, включає безкоштовні подорожі залізницею на 3 тисячі кілометрів. В «Укрзалізниці» прокоментували цю ініціативу та пояснили, чому обрали саме таку цифру.

Тарифи на світло у 2026 році

У Національному банку не виключають , що наступного року в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури. У НБУ вважають, що зі стабілізацією економічної ситуації в країні тарифи на окремі комунальні послуги поступово наближатимуться до ринково обґрунтованих рівнів.

Відмітимо, що за даними Пенсійного фонду, восени перерахунок субсидій на холодний період відбувся без особистого звернення для більшості громадян. Але декому все ж потрібно повторно подати документи та заяву

Відстрочки переходять у цифровий формат

В Україні з 1 листопада почали діяти нові правила оформлення відстрочки від мобілізації. Тепер подати документи можна лише через застосунок «Резерв+» або у Центрах надання адміністративних послуг. ТЦК та СП більше не прийматимуть паперові заяви. Нові правила мають спростити процес оформлення відстрочок і зробити його повністю цифровим.

Військовослужбовці ЗСУ мають право на військову пенсію за вислугу 25 і більше років. Розмір такої пенсії залежить, зокрема, від стажу військової служби, при обчисленні якого враховується участь захисника у бойових діях.

Зарплати дизайнерів в ІТ

За даними Djinni, дизайнери залишаються однією з небагатьох категорій на IT-ринку, де зарплати у 2025 році вищі, ніж торік. Середня зарплатна вилка у вакансіях, де вимагають хоча б 5 років досвіду — 2500−4000 доларів.

Водночас уряд запустив два нові експериментальні проєкти підтримки — для тих, хто втратив роботу, та для ветеранів і ветеранок. Перший проєкт призначений для людей, які залишилися без роботи, але ще не звернулися до служби зайнятості та не отримали статус безробітного. Другий проєкт покликаний удосконалити механізми соціальної та професійної адаптації після служби.

Чого очікувати від курсу цього тижня

Офіційний курс гривні в період 27−31 жовтня поводився стримано — коливався в вузькому діапазоні близько 42,00 грн/$ з незначною перевагою на зміцнення до кінця періоду. Ймовірно, протягом першого тижня листопада курс лишатиметься відносно стійким, з помірною коливаннями в першій половині тижня, прогнозує членкиня правління, директорка департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько.

🎬 Також до вашої уваги традиційний прогноз курсу на тиждень від фінансового аналітика Олексія Козирєва на нашому YouTube-каналі:

