Почали діяти нові правила подання заявок про зруйновану нерухомість — Finance.ua
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Почали діяти нові правила подання заявок про зруйновану нерухомість

Вчора 10:02Особисті фінанси
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Почали діяти нові правила подання заявок про зруйновану нерухомістьПочали діяти нові правила подання заявок про зруйновану нерухомість, zaxid.net
З 26 травня почали діяти нові правила подання заявок на зруйновану нерухомість. Заявку можуть подавати фізособи, юрособи, їхні спадкоємці або правонаступники.
Про це повідомила голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк.
Нові правила подання інформації — це порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, викликаних військовою агресією росії.
Заявки можуть подавати фізособи, юрособи, спадкоємці або правонаступники. При цьому йдеться не тільки про фактичні власники, а й про тих, хто не встиг оформити статус.
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Хто може подати заявку:

  • власники відповідного нерухомого майна або замовників будівництва на об’єктах будівництва;
  • члени житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;
  • особи, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, за якими отримано право на виконання будівельних робіт (у тому числі прийнятих в експлуатацію об’єктів, за якими не оформлено право власності);
  • спадкоємці зазначених суб’єктів.

Довідка Finance.ua:

  • держава працює над тим, щоб відновити всю зруйновану ворогом інфраструктуру, й у першу чергу житло. Якщо говорити про загальну кількість людей, які втратили житло або потребують сприяння в ремонті, це 424 тисячі. До того ж відомо, що вже понад 10 мільйонів метрів зруйновано;
  • компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно за умови смерті власників зможуть отримати спадкоємці або правонаступники;
  • в Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр.

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За матеріалами: Novyny.live
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