Почали діяти нові правила подання заявок про зруйновану нерухомість — Finance.ua

власники відповідного нерухомого майна або замовників будівництва на об’єктах будівництва;
члени житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього;
особи, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів, за якими отримано право на виконання будівельних робіт (у тому числі прийнятих в експлуатацію об’єктів, за якими не оформлено право власності);
спадкоємці зазначених суб’єктів.
Довідка Finance.ua:
держава працює над тим, щоб відновити всю зруйновану ворогом інфраструктуру, й у першу чергу житло. Якщо говорити про загальну кількість людей, які втратили житло або потребують сприяння в ремонті, це 424 тисячі. До того ж відомо, що вже понад 10 мільйонів метрів зруйновано;
компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно за умови смерті власників зможуть отримати спадкоємці або правонаступники;
в Україні для реєстрації пошкодженого та зруйнованого війною житла використовуватимуть спеціальний реєстр.