Компенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юст — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Компенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юст

Вчора 20:02Нерухомість
334
Компенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юстКомпенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юст
Компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно за умови смерті власників зможуть отримати спадкоємці або правонаступники.
Про це заявила директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції Наталія Ткаченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.
Читайте також
«Якщо власника немає в живих, то за загальною юридичною процедурою встановлюються спадкоємці або правонаступники, які матимуть право на таку компенсацію», — сказала вона.

Компенсація за зруйноване майно:

1 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого війною майна, а також порядок компенсації за нього від держави (№ 7198).
Читайте також
Законопроектом пропонується запровадити надання компенсації за окремі категорії пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна. Це стосується громадян України, які є власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна, та осіб, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт і які не прийняті в експлуатацію, а також членів житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього.

Довідка Finance.ua:

  • з 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія»;
  • алгоритм для людей, які повернулися та хочуть відновлювати свої домівки;
  • є кілька шляхів для наповнення фонду, який працюватиме на відновлення економіки та розбудову України.

Що та коли отримають українці замість зруйнованого житла 🏢

За матеріалами: УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.