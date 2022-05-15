Компенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юст — Finance.ua

Компенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юст

Вчора 20:02 — Нерухомість

Компенсацію за зруйноване майно можуть отримати не тільки власники - Мін'юст

Компенсацію за пошкоджене та зруйноване майно за умови смерті власників зможуть отримати спадкоємці або правонаступники.

Про це заявила директор Департаменту експертного забезпечення правосуддя Міністерства юстиції Наталія Ткаченко в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

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«Якщо власника немає в живих, то за загальною юридичною процедурою встановлюються спадкоємці або правонаступники, які матимуть право на таку компенсацію», — сказала вона.

Компенсація за зруйноване майно:

1 квітня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект, який передбачає створення державного реєстру пошкодженого і зруйнованого війною майна, а також порядок компенсації за нього від держави (№ 7198).

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Законопроектом пропонується запровадити надання компенсації за окремі категорії пошкоджених та знищених об’єктів нерухомого майна. Це стосується громадян України, які є власниками пошкоджених та/або знищених об’єктів нерухомого майна, та осіб, які здійснили інвестування та фінансування будівництва об’єктів житлового будівництва, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт і які не прийняті в експлуатацію, а також членів житлово-будівельних (житлових) кооперативів, які викупили квартиру, інше житлове приміщення кооперативу, але не оформили право власності на нього.

Довідка Finance.ua:

з 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія»;

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