Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна на порталі «Дія» — Finance.ua
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Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна на порталі «Дія»

Вчора 15:07Особисті фінанси
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З 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія».
Про це повідомили у Мінцифри.
Також послугою можуть скористатися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси — вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно.
Як подати заяву на порталі «Дія»:
  • авторизуйтеся на порталі за посиланням: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno;
  • заповніть форму;
  • перевірте інформацію та відправте повідомлення
  • очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.
«Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина», — зазначили у відомстві.

Що робити, якщо ваш будинок розбомбили

Нагадаємо, ще наприкінці березня Мінцифри дозволило подавати аналогічні заявки у мобільному застосунку «Дія».
Зверніть увагу! Якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку «Дія», на порталі вдруге це робити вже не потрібно.

Довідка Finance.ua:

  • до Верховної Ради вже внеcли законопроєкт, яким визначаються засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф. Про те, як будуть відшкодовувати збитки, згідно з документом — ми повідомляли тут;
  • до речі, у Спілці українських підприємців дали кілька кориснихх порад, як діяти, щоб правильно зафіксувати збитки під час війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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