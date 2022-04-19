Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна на порталі «Дія» — Finance.ua

Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна на порталі «Дія»

Вчора 15:07 — Особисті фінанси

З 19 квітня власники житлових будинків, квартир та інших житлових приміщень можуть подати заяву про знищення або пошкодження свого житла внаслідок воєнних дій на порталі «Дія».

Про це повідомили у Мінцифри.

Також послугою можуть скористатися працівники Центрів надання адміністративних послуг та нотаріуси — вони допоможуть подати заяви українцям, які не можуть це зробити самостійно.

Як подати заяву на порталі «Дія»:

авторизуйтеся на порталі за посиланням: https://diia.gov.ua/services/poshkodzhene-majno;

заповніть форму;

перевірте інформацію та відправте повідомлення

очікуйте на інформацію про початок процедури оцінки та компенсації, що будуть визначені урядом.

«Держава зробить усе можливе, щоб після перемоги відбудувати домівку кожного громадянина», — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, ще наприкінці березня Мінцифри дозволило подавати аналогічні заявки у мобільному застосунку «Дія».

Зверніть увагу! Якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку «Дія», на порталі вдруге це робити вже не потрібно.

Довідка Finance.ua:

до Верховної Ради вже внеcли законопроєкт, яким визначаються засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф. Про те, як будуть відшкодовувати збитки, згідно з документом — ми повідомляли тут;

до речі, у Спілці українських підприємців дали кілька кориснихх порад, як діяти, щоб правильно зафіксувати збитки під час війни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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