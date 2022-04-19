Подати заяву про пошкоджене майно тепер можна на порталі «Дія» — Finance.ua

Нагадаємо, ще наприкінці березня Мінцифри дозволило подавати аналогічні заявки у мобільному застосунку «Дія».
Зверніть увагу! Якщо ви вже подали заяву про пошкоджене майно в застосунку «Дія», на порталі вдруге це робити вже не потрібно.
Довідка Finance.ua:
до Верховної Ради вже внеcли законопроєкт, яким визначаються засади надання компенсації за пошкодження та знищення нерухомості внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф. Про те, як будуть відшкодовувати збитки, згідно з документом — ми повідомляли тут;