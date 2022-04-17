Втрати під час війни: алгоритм дій при фіксації збитків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Втрати під час війни: алгоритм дій при фіксації збитків

Вчора 09:00Особисті фінанси
812
Втрати під час війни: алгоритм дій при фіксації збитків
Окупанти руйнують цивільну інфраструктуру. До неї входять житлові будинки та квартири, в яких мешкають люди.
В Спілці українських підприємців повідомили, як діяти, щоб зафіксувати збитки під час війни.
Порядок дій з фіксації збитків:
  • 1) зібрати пакет документів, що підтверджують право власності на пошкоджене/зруйноване майно (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо), технічний паспорт тощо. Якщо документи, що підтверджують право власності, втрачені чи знищені, потрібно отримати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  • 2) викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для складання акту руйнувань/ушкоджень із зазначенням їхньої причини (обстріл, ракетний удар) та отримати його копію;
  • 3) звернутися до райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження майна. Якщо з якихось причин можливості оформити такий документ від райдержадміністрації немає — необхідно скласти акт з будь-якими особами (не менше трьох осіб), внести до нього їхні пояснення й показання;
  • 4) провести фото- та відеофіксацію руйнувань, збирати та зберігати статті, фото та відео засобів масової інформації, якщо вони робили публікації про конкретний інцидент за цією адресою (наприклад, репортажі тощо);
  • 5) подати заяву про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів разом із доказами руйнування/пошкодження майна та отримати витяг про внесення цієї заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Довідка Finance.ua:

  • МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.
Що робити, якщо ваш будинок розбомбили. І хто відшкодовуватиме збитки 😢
За матеріалами: Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.