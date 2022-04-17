Втрати під час війни: алгоритм дій при фіксації збитків — Finance.ua

Втрати під час війни: алгоритм дій при фіксації збитків

Вчора 09:00 — Особисті фінанси

Окупанти руйнують цивільну інфраструктуру. До неї входять житлові будинки та квартири, в яких мешкають люди.

В Спілці українських підприємців повідомили , як діяти, щоб зафіксувати збитки під час війни.

Порядок дій з фіксації збитків:

1) зібрати пакет документів, що підтверджують право власності на пошкоджене/зруйноване майно (договір купівлі-продажу, свідоцтво про право власності тощо), технічний паспорт тощо. Якщо документи, що підтверджують право власності, втрачені чи знищені, потрібно отримати витяг із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;

2) викликати працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для складання акту руйнувань/ушкоджень із зазначенням їхньої причини (обстріл, ракетний удар) та отримати його копію;

3) звернутися до райдержадміністрації із заявою про складання акта обстеження майна. Якщо з якихось причин можливості оформити такий документ від райдержадміністрації немає — необхідно скласти акт з будь-якими особами (не менше трьох осіб), внести до нього їхні пояснення й показання;

4) провести фото- та відеофіксацію руйнувань, збирати та зберігати статті, фото та відео засобів масової інформації, якщо вони робили публікації про конкретний інцидент за цією адресою (наприклад, репортажі тощо);

5) подати заяву про вчинення кримінального правопорушення до правоохоронних органів разом із доказами руйнування/пошкодження майна та отримати витяг про внесення цієї заяви до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Довідка Finance.ua:

МВФ збільшив екстрене фінансування допомоги Україні, запустив спеціальний рахунок для подальшого фінансування та разом із міжнародними партнерами готується до масштабних зусиль з відновлення країни.

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